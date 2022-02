En Mendoza vuelven hoy a clases y con presencialidad plena. Junto con CABA, con administraciones de Juntos por el Cambio son los primeros distritos a nivel nacional en volver a las aulas en el ciclo lectivo 2022. San Juan acordó con la Nación iniciar el dictado de clases el 2 de marzo próximo.

A partir de hoy las clases comenzarán en los distritos de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, donde unos 800.000 alumnos volverán a las aulas. Será un regreso sin burbujas y con presencialidad plena, para recuperar la dinámica pedagógica previa a la pandemia.

De este modo, ambos distritos serán los primeros a nivel nacional en volver a la actividad en el ciclo lectivo 2022. El resto de las provincias se espera lo harán el próximo miércoles 2 de marzo.

Tanto CABA como Mendoza, bajo gestiones de Juntos por el Cambio, apuntan a lograr los 190 días de clases, es decir, 10 días más que los que señala la Ley Federal de Educación.

De los 800 mil alumnos que desde esta semana vuelven a las escuelas, se estima que 80% ya tiene al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La expectativa por el este inicio de clases gira en torno a las disposiciones para los protocolos del coronavirus, donde el objetivo será desarrollar las actividades con la “normalidad” de la prepandemia.

CABA SIN BURBUJAS NI AISLAMIENTOS

En la Ciudad de Buenos Aires volverán unos 107.556 alumnos del nivel inicial y otros 282.091 del nivel primario.

La Ciudad decidió flexibilizar las medidas sanitarias que fueron implementadas en 2021 y transformar los protocolos de cuidado en “recomendaciones” para la comunidad educativa.

Las autoridades de CABA confirmaron que no habrá más burbujas ni aislamientos por contacto estrecho ni distanciamiento.

Quedó determinado “el fin del sistema de burbujas por aula” y “la dinámica escolar regresará a la normalidad y todos los espacios de interacción de los chicos serán libres”, según la ministra Soledad Acuña.

No se aislarán a los alumnos por contacto estrecho de un caso positivo “para minimizar la pérdida de días de clases presenciales”.

Se dará avisó a las familias para que puedan advertir rápidamente cuando un alumno presente síntomas compatibles con el Covid.

Dejará de ser obligatoria la demarcación del sentido de circulación en los pasillos, como así también el ingreso escalonado al inicio de la jornada.

Tampoco habrá más burbujas en áreas comunes durante el tiempo del recreo y el comedor.

El uso del tapaboca no será obligatorio para los chicos de hasta tercer grado inclusive.

Sí será obligatorio el uso de barbijo para estudiantes de cuarto grado en adelante.

Según datos del Ministerio de Salud porteño, el 80%o de la población de entre 3 y 17 años ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Falta definir lo que ocurra con los chicos de entre 45 días y 3 años que asisten a jardines maternales, ya que aún no existe una vacuna para ellos.

MENDOZA APLICARÁ EL “AULA SEGURA”

Allí el regreso a las aulas será para todos los niveles: se estima que unos 443.701 alumnos volverán a las clases a partir de hoy, según informó el gobierno provincial.

Se aplicará el protocolo “Aula segura”: establece que la escuela deberá recabar la información sobre la vacunación contra el coronavirus de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional.

Se eliminarán las burbujas y se volverá a la presencialidad plena.

Los barbijos serán obligatorios para docentes y estudiantes a partir del primer grado, y las aulas deberán garantizar la ventilación, manteniendo el mayor distanciamiento posible.

Con respecto al aislamiento ante casos de coronavirus, el protocolo mendocino establece que “los casos positivos con esquema completo de vacunación requieren siete días de aislamiento y tres a la vuelta de cuidados relacionados al distanciamiento”.

En el caso de los no vacunados serán diez días de aislamiento, mientras que los casos sospechosos sin síntomas no se aíslan.

Los casos sospechosos con síntomas se aíslan hasta tanto no se corrobore que es un caso positivo.