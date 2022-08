EN LOS SAQUEOS “HAY AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES”

El gobernador aseguró que “no hay una situación que lleve a esto y sí una incentivación para hacerlo y que lo debe determinar la Justicia”.

Desde el gobierno de la provincia aseguran que “está absolutamente demostrado que hay incentivación y lo tiene que determinar la Justicia”, en relación al saqueo ocurrido el sábado pasado en una distribuidora e intento en un supermarcado, ambos de Rawson, y que “se buscará a los autores intelectuales”.

Las afirmaciones las hizo el propio gobernador Sergio Uñac en rueda de prensa.

“Está comprobado que hay autores materiales e intelectuales” aseveró al expresar su fastidio porque “la provincia de San Juan, que tiene problemas como los tiene el país y el mundo, pero en relación a ellos menos por el porcentaje de desocupación debido a la inversión social, llama poderosamente la atención este tipo de hechos de gente joven que tenían convocatorias por WhatsApp”, por eso insistió en que “hay que ir a la intelectualidad del hecho y ahí tiene un papel preponderante la Justicia”.

“Estas cosas no deben ser permitidas y el primero que no lo tiene que permitir es el propio Estado a través de sus poderes”.

Uñac calificó de “sospechosa la actitud. Es un hecho repudiable porque hay mucha gente que trabaja, que también tiene problemas como los tenemos todos, pero que no hace del delito un hecho usual”.

Posteriormente el primer mandatario reveló que estuvo en comunicación con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio Zabaleta, y confirmó lo que ya había anticipado el sábado el secretario de Estado, Carlos Munisaga, luego del intento de saqueo al supermercado Changomas y la distribuidora El Gran Almacén. “Les vamos a eliminar los planes sociales a quienes hayan sido los autores materiales” de los acontecimientos”.

Agregó que “es importante que la justicia ponga todo para determinar quienes son los autores intelectuales”. Remarcó que “evidentemente hubo incentivación de algunos dirigentes, llámese sociales o políticos”.

Concluyó que “la definición más lógica es que hay un esfuerzo, que no es del Estado en sí mismo, sino de toda la sociedad que paga impuestos para otorgarle un plan social a gente que no tiene trabajo. Eso es para que ellos puedan ordenar su vida, pero por consiguiente eso no debe implicar que ellos desordenen la de los demás”.

La referencia la hizo porque “los lugares que se han atacado son de gente que trabaja, que tiene problemas y que le cuesta pagar impuestos. Entonces vamos a ser muy rigurosos en el marco de la ley”, sentenció.