En lo que va del año se incrementó el 50% el salario a empleados públicos

La Ministra de Hacienda, Marisa López, afirmó que este 7% que se cobrará en agosto tiene que ver con lo acordado en paritarias. Destacó el esfuerzo para otorgar este incremento. También destacó la importancia que los sueldos se paguen en tiempo y forma

Desde el gobierno provincial se recordó que los sueldos de agosto incluyen el adelantamiento del aumento del 7% previsto originalmente para el mes de octubre, con lo que se completa el 50% de aumento anunciado en febrero, como así también el aumento en las asignaciones familiares de un 40% en los tramos y 30% en el monto.

Este aumento viene de la mano con lo acordado en paritarias. La ministra de Hacienda, Marisa López, contó a Zonda Diario que “con el salario del mes de agosto estamos completando el acuerdo salarial previsto en el mes de febrero. Con este sueldo hemos logrado el incremento de sueldos del 50% de los haberes de los empleados de la Administración Pública”.

La ministra destacó que “hay una cuestión, no menor y es que los salarios en SJ se pagan en tiempo y forma”. Además, destacó que los salarios de la administración pública se encuentran por encima de la inflación “ha sido un esfuerzo muy importante para la provincia. Nosotros hicimos un presupuesto muy prudente y responsable, que preveía un 25 por ciento de aumento en los recursos y en la medida que se van incrementando por esta recuperación, lenta pero sostenida de la actividad económica, nos permite tomar decisiones”. A su vez “en materia de gastos hacer el máximo esfuerzo y este es uno de los casos como es los salarios”.

A esto se le suma “algunos adicionales como es el caso de Salud que estamos cumpliendo en tiempo y forma. Es un adicional no remunerativo del 25%”. Este aporte sobre todo tiene importancia para el sector que ha tenido que enfrentar la pandemia “si uno mira el resto de las provincias somos una de las pocas que otorgó un adicional de carácter permanente mientras dure la pandemia, al personal de Salud”. Explicó que “muchos optaron por entregar bonos esporádicos y por tiempo determinado, pero en el caso de San Juan, el gobernador en octubre decidió entregar un adicional no remunerativo y no bonificable que hizo incrementar los salarios del personal de salud, que se encuentra vigente desde noviembre del año pasado y seguirá mientras dure la pandemia”.

Respecto a la recuperación de la actividad económica, la ministro López afirmó que “cuando se empieza a recuperar uno lo ve inmediatamente en las arcas a través de la recaudación. Sobre todo, hace que se recaude más en el Impuesto al Valor Agregado”.

En este contexto el calendario de pago para los agentes públicos inicia para Salud y Seguridad el martes 31 de agosto y luego para documentos terminados en 0, 1 y 2: miércoles 1 de septiembre, para los terminados en 3, 4 y 5 el jueves 2 de septiembre y la terminación 6, 7, 8 y 9 el viernes 3 de septiembre.

Disertación en el Foro de Abogados

La funcionaria también dio detalles sobre la disertación que dio en la noche del jueves en el Foro de Abogados en su rol de presidenta de la Comisión Federal de Impuestos acerca del “Rol de la Comisión Federal de Impuestos y su Importancia para las provincias”. Esta charla fue organizada por el Instituto de Derecho Tributario y Aduanero.

Sobre este encuentro manifestó que “se reflejó sobre todo la importancia que tiene la Comisión Federal de Impuestos para las provincias, toda vez que es un organismo netamente federal. El mismo tiene la función de controlar, verificar y fiscalizar los recursos de coparticipación que se destinan a todas las provincias”. La charla fue orientada para profesionales y alumnos relacionados con la actividad.

Agregó que “este encuentro fue una buena oportunidad para poner en valor la función del organismo federal”. Sobre la función que tiene explicó que “la ley 23548 es la que establece el régimen de distribución entre Nación y provincias y allí mismo establece que este organismo, la Comisión Federal de Impuestos, vele por el cumplimiento de esta distribución. Es decir que lo establecido en los distintos porcentajes y los destinos de los distintos impuestos diariamente es controlado por esta comisión. También tiene la función de asesorar en materia tributaria al Congreso de la Nación”