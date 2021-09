En la UNSJ, los colegios irán sumando alumnos a las aulas en forma gradual

La secretaria académica Rosa Ferrer dijo que ya el 100% de los estudiantes está en clases en los últimos años de la escuela de Comercio y del Industrial. Será más difícil en los primeros años. Los padres continuarán sus reclamos.

El conflicto por el regreso de los alumnos a las aulas en los Institutos Preuniversitarios sumó un nuevo capítulo ayer. Por un lado, hubo una reunión entre la secretaria Académica de la UNSJ, Rosa Ferrer con los gremios y los directivos de los tres colegios, mientras que por otro el rector Tadeo Berenguer recibió a los padres de alumnos que se habían manifestado pegando carteles en las puertas del Rectorado.

Mañana habrá un nuevo encuentro, ya en el marco de la paritaria con gremios, para definir las medidas a seguir en la incorporación de alumnos a las aulas y además sobre como se seguirá trabajando con las burbujas de los preceptores.

“Vamos a mayor presencialidad, no quiere decir que no haya sino que vamos a aumentarla”, aseguró Ferrer a Zonda Diario. “Será una cuestión gradual”, añadió.

“Nunca dejamos de tener presencialidad, lo que se quiere es la plena al 100% pero eso se puede dar siempre y cuando se cumplan las condiciones de que las aulas lo permitan, que esté la ventilación y además que los docentes estén vacunados”, aseguró. Asimismo indicó que se está evaluando si las aulas permiten probar un distanciamiento menor entre alumnos entre si de 50 cm.

“Estamos midiendo cada aula de la UNSJ, fijándonos si se llega con los espacios”, indicó.

“Ya hay más de 15 cursos que tienen presencialidad plena hace más de 3 semanas porque al aumentar el factor de ocupación, se pudo dar, debido a que son pocos. Hoy ya la tienen los sextos años de la escuela de comercio y los séptimos de la Industrial. Con los primeros años quizás sea más complejo, de 3 burbujas pasaron a 2. Ahora que vayan a tener el 100% es más complicado porque son más numerosos y las aulas no son todas grandes. Además los preceptores van en burbuja y si los niños van al 100% ¿quién los acompaña?. Los dos temas se trabajarán en paritaria el miércoles”, expresó Ferrer.

En este sentido dijo que en la reunión de paritaria donde se tocarán estos temas fundamentales, se llevarán propuestas a los gremios para el trabajo en burbujas de los preceptores. “Es que en los espacios comunes debe haber al menos 2 metros de distanciamiento entre si y se están evaluando las propuestas”, concluyó.

“El Rector no nos dio una respuesta a nuestro pedido”

Un grupo de padres reclamó ayer la presencialidad plena en los IPU colocando carteles en las puertas del Rectora. Posteriormente se reunieron con el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer. Carolina Castilla, una de las manifestantes, dijo que el rector “no nos dio ninguna respuesta positiva a nuestro pedido”.

“Esperábamos un respuesta y no la tuvimos, no entendemos porque hay que dilatar más el tema de presencialidad plena en las escuelas. Estábamos trabajando en tres burbujas y después de cinco meses de hablar con los directores, hemos podido a partir de hoy (por ayer), volver a tener dos burbujas y así y todo, muchos de los chicos no han tenido ni talleres, cuando son escuelas técnicas que necesitan mucha presencialidad. Los chicos de primer y segundo año son los que más lo han sentido y sufrido”.

“El Rector hasta el momento no nos ha dado una respuesta a nuestro pedido. No nos han asegurado la presencialidad plena, por eso le pedimos a todo los papás que el miércoles a las 13.00 horas estemos en la puerta del Rectorado para hacer una sentada, con la presencia de todos los papás y los alumnos para reclamar por ese derecho básico, derecho donde prima el sentido común, por encima de la burocracia, presiones y gremios”, concluyó.