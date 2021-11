En el Villicum será el adiós

El 5 de diciembre cuando se corra el premio coronación del Turismo Carretera, el piloto de Salto le dirá adiós a la pistas. Es uno de los mas ganadores de la categoría y un referente del automovilismo argentino.

Ni cuando estuvo en la última vuelta de la carrera que le dio el primer título en el automovilismo estuvo tan nervioso.

No estaba subido en un auto, solo tenía un micrófono en la mano y una decena de periodistas esperando por sus palabras y cientos de hinchas en la afueras de la sede de la ACTC en Caballito.

Su voz quebrada por la emoción ya anunciaban lo que venía.

Lo que se rumoreaba desde hace algunas semanas se terminó de confirmar con sus palabras.

“A veces parezco de piedra, pero no lo soy. En la búsqueda de poder conseguir buenos resultados y no poder conseguirlos uno tiene que tomar una decisión. Es el día más difícil de mi carrera, me tiemblan las manos, todo el cuerpo, estoy muy nervioso. Quiero contarles que la próxima carrera, la de Villicum en San Juan, será la última que estaré corriendo” contó entre lágrimas el segundo máximo ganador de títulos en el TC.

Guillermo Ortelli hace 5 años que no gana una carrera y viene sumando decepciones y cambios de equipos que lo llevaron a no obtener los resultados que esperaba.

“Todos los días agradezco a quienes me dieron la vida, mi vieja (Nelly) y mi viejo (Hugo).Me di el gusto de correr con mis ídolos, con los hijos de mis ídolos y con los nietos de mis ídolos” expresó antes de quebrarse por completo de la emoción el piloto nacido en Salto hace 48 años.

Son 27 años dedicados al automovilismo que lo vieron debutar en la Formula Renault en 1992, categoría en la que fue subcampeón un año después.

En el 94 empezó con el TC y es el último piloto que quedaba en actividad que corrió en la ruta en cinco oportunidades. Fue en Bolivar y Santa Teresita.

Pasó por otras categorías donde dejó su sello inconfundible como el TC 2000, el Top Race y el Turismo Nacional.

NÚMEROS DE ORTELLI EN EL TC

406

Carreras corridas en el Turismo Carretera en los últimos 27 años. En San Juan este año corrió su carrera N° 400.

32

Carreras ganadas en el Turismo Carretera. Tuvo la misma cantidad de pole y además sumó 98 podios.

7

Campeonatos obtuvo en el TC. El primero fue en 1998. Luego hilvanó en 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016.

MÁS LAUROS

En Top Race ganó dos campeonatos en 2001 y 2005. Obtuvo tres subcampeonatos en la Fórmula Renault. En el TC 2000 nunca pudo ganar un campeonato pero ganó 9 carreras. En el TN clase 3 ganó una final.

PERFIL

Guillermo fue un caballero dentro y fuera de la pista. Pocas veces trascendió por un roce o polémica con algunos de sus colegas. Tampoco hizo trampa en la preparación de su auto. Siempre fue difícil sacarle un título en una entrevista por su bajo perfil.