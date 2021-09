En el Cantoni, la segunda dosis de Sputnik V

Será hasta el viernes, de 14 a 16, para los habitantes del Gran San Juan, quienes perdieron el turno asignado por alguna circunstancia.

El Ministerio de Salud Pública pone a disposición de la población una nueva modalidad con el objetivo de facilitar la vacunación para completar el esquema de vacunación contra el COVID-19.

De esta manera, quienes por diferentes motivos (no recibieron el mensaje, no vieron el mensaje o no pudieron asistir por motivos personales) y que no hayan podido asistir al turno de segunda dosis de Sputnik V podrán acercarse por el Estadio Aldo Cantoni de lunes a viernes de 14 a 16hs. para que le coloquen la vacuna.

Serán fundamentales los siguientes requisitos: las personas deberán asistir acreditando con la constancia del turno perdido, llevar DNI, Carnet de Vacunación COVID-19 de la primera dosis.

De esta manera, recibirán la segunda dosis y quedará completo el esquema de vacunación.