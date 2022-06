En Caucete los comerciantes dan el vuelto con semillas

No hay sencillo, las monedas desaparecieron del mercado y ahora también están escasos los billetes de baja denominación como son los de 10 y 20 pesos. Entonces que ocurre cuando quedan una monedas de vuelto y no hay. El comerciante apela a los típicos caramelitos o al polluelo, que sin dudas no son alternativas que puedan satisfacer a todos, muchos toman lo que les dan porque no queda otra.

Atendiendo a esta realidad es que desde la Agrupación política Primero Caucete buscaron una alternativa que puede gustar o no pero es diferente.

Los cauceteros están hablando de impulsar el ECO Vuelto. ¿De qué se trata? Es simple, una alternativa para que todos los comerciantes en vez de dar vuelto con cualquier cosa lo hagan con elementos sustentables, semillas. Una alternativa que sin dudas es ecológica, contribuye con el medo ambiente y ayuda a la concientización-

Franco Bufagni, uno de los impulsores del ECO Vuelto contó que “lo que se pretende es brindar una “herramienta” al comerciante ante la problemática de la falta de cambio, fomentar la cultura del trabajo en casa con la propia huerta hogareña, alentar alternativas sustentables para la conservación del medio ambiente”.

También consideran que esto sirve para “inculcar y promover responsabilidad social empresaria, incentivar la alimentación saludable y generar trabajo a través del armado y confección de “ECO Vuelto”.

Los organizadores explicaron que cada ECO Vuelto nos demanda un costo de $10 (que es el costo del contenido y su armado), pero el mismo no posee un valor a la hora de la entrega, es a voluntad.

En la actualidad el ECO Vuelto es una realidad en algunos comercios de Caucete y se espera que de a poco se puedan sumar más empresarios que tengan esta opción a la hora de dar un vuelto

Buffagni sostuvo que “ECO Vuelto no solo se limitaría a Caucete, sino que se puede extender a otros departamentos si los solicitan”.

Por otro lado, manifestó que “las semillas que se van a dar como Eco Vuelto, las van a adquirir por kilos”. Lo que no quita que puedan aceptar algún tipo de donación de semillas para poner en marcha el proyecto”.

PRIMERO CAUCETE, es un movimiento político, social-solidario que surgió en pandemia, hace dos años aproximadamente, el cual está integrado por un 70% de personas en la franja etaria de 18 a 35 años, con pluralidad de ideologías políticas y con un denominador común que es el trabajar en pos de Caucete y sus habitantes.