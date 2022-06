Empresarios de SJ buscan que se siga valorizando la minería con Scioli

Acerca de

Tras el desplazamiento del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matías Kulfas y su reemplazo por Daniel Scioli, que se venía desempeñando como Embajador, referentes del sector económico productivo mostraron cierta expectativa por lo que puede ocurrir.

En términos generales reconocieron que Matías Kulfas tenía una muy buena relación con la provincia y sobre todo el hecho de que puso en valor a la actividad minera. También se resaltó las acciones que se impulsaron desde esta cartera nacional en torno al financiamiento de sectores.

Es por ello que la llegada de un nuevo interlocutor con la actividad productiva, genera cierta expectativa. Ven en Scioli un hombre que vino trabajando de manera muy importante en temas como el Mercosur, pero también consideran que el flamante ministro tendrá que darle continuidad a un proceso de crecimiento productivo que se inició con la gestión del desplazado Matías Kulfas.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción, Julián Rins manifestó sobre que “sin haber escuchado al nuevo ministro es difícil adelantar una conclusión. El ministerio de Kulfas con la provincia ha tenido muchos avances sobre todo en financiamiento y que era una persona muy positiva con respecto a la minería”. De hecho el ex funcionario de Fernández iba a participar de la PDAC- Feria de Exposición Minera más importante de Canada-. Rins contó que “nosotros como empresas hemos tenido menor contacto, si bien hemos estado pero siempre fueron las gestiones enfocadas al financiamiento”, como parte de la economía nacional.

Por su parte, Mario Hernández desde la Cámara Minera afirmó que “hay que ver que es lo que se vienen. Cuáles son los cambios que acompañan a la salida de Kulfas”. En ese sentido el dirigente recordó que “la Secretaria de Minería de la Nación depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, por lo tanto hay que ver quien puede ser el reemplazante, que sería el punto de impacto para nosotros”, dijo Hernández. “Creo que hasta que no se conozcan más detalles no hay mucho para decir”, sintetizó.

En tanto que Hugo Goransky desde la Unión Industrial Argentina, afirmó que “es una gran perdida el alejamiento de Kulfas. El entendió que la minería es un vector de desarrollo. Kulfas fue un ministro de la Producción que nos visitó varias veces e impulsó muchas de las cosas que desde la Unión Industrial necesitábamos del Acuerdo San Juan. Esto es sin dudas la buena articulación entre el sector público privado con el gobierno de la provincia”.

Goransky se encargó de remarcar que “nosotros no tenemos políticas partidarias pero si industriales y el ex ministro Kulfas acompañó muchas cosas que desde la UIA y la Unión Industrial de San Juan, creíamos que eran importantes”.

El dirigente industrial remarcó que “Kulfas entendió a la producción, la importancia del desarrollo minero y de los proveedores del sector”. Es así que recordó la visita del ex funcionario a Veladero y las reuniones que tuvieron con respecto a financiamiento con los proveedores mineros.

“Con Kulfas se lograron muchos avances y la expectativa es que se mantengan con el nuevo ministro Scioli”, dijo Julián Rins.

Respecto a la llegada de Scioli al Ministerio de Desarrollo Productivo afirmó que “es una persona que ha tenido una buena interacción en el Mercosur, debe hacer es que las políticas de Estado tienen que trascender las gestiones”.

“Lo que se debe hacer es promover la producción y sobre todo las que generan exportaciones, como es la minería y seguir adelante con la agenda del anterior ministro para que las políticas de estado trasciendan las gestiones”, dijo el dirigente.

En medio de la separación de Kulfas está la PDAC que es el encuentro anual de minería más importante a nivel global y era sorprendente el nivel de inversores para un sector con eterno potencial en Argentina.

Al ser consultado Gustavo Fernández- industrial- sobre lo ocurrido afirmó que “para San Juan es una perdida grande el alejamiento, porque tenía una muy buena relación con las autoridades provinciales y con las cámaras empresarias con quien tenía un muy buen diálogo directo”.

Además con la minería “se había hecho un trabajo importante. Para mi es un retroceso, sin que que yo considere que se estaban haciendo todas las cosas bien”.

Fernández remarcó que “con este alejamiento hay un debilitamiento de la imagen del presidente, pues ya no están las tres personas de mayor confianza de Fernández como eran Lozardo, antes en el Ministerio de Justicia y el único que queda es Cafiero.