Empiezan a tratar el pago al FMI con “dólares fugados”

La iniciativa que consiguió en el Senado los votos justos para la aprobación, será analizada a partir del próximo miércoles.

Con la presencia de invitados especialistas, la Cámara de Diputados comenzará el miércoles a tratar el proyecto de ley con media sanción del Senado para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea cancelada en base a la recuperación de “dólares fugados” de evasores que tienen bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La iniciativa que el pasado 12 de mayo consiguió en el Senado los votos justos para la aprobación (37 afirmativas y 31 negativos) empezará a ser debatida este miércoles desde las 14 en la comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, en tanto que posteriormente se convocará también a la comisión de Presupuesto y Hacienda, con competencia en el tema.

El proyecto -diseñado por el senador kirchnerista Oscar Parrilli- para crear el “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional” apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares al fisco.

En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota sube del 20 al 35%.

Para el caso en que el sujeto declare y pague en forma espontánea y voluntaria, sin la intervención de la AFIP, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley se le aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones dispuestos en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal.

No obstante, la norma propuesta aclara que los beneficios previstos no eximen de las investigaciones por delitos preexistentes del lavado de activos, contrabando, terrorismo, narcotráfico, trata de persona u otros que puedan corresponder.