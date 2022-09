Emilia y Dándara, brillaron en el escenario del Bicentenario

Prácticamente recién llegadas desde Buenos Aires tras sus exitoso paso por “La Voz Argentina”, programa que reúne a los mejores cantantes y exponentes de todo el país. Sus voces y sus cantos, fueron cautivando a los diferentes coach que los eligió al momento de armar sus equipos.

No era fácil, ya que frente a ellos estaban por ejemplo artistas de la talla de Ricardo Montaner, la “Sole” Pastorutti, Lali Espósito y los hermanos Mau y Ricky Montaner, todos nombres de peso y trayectoria.

Y allí estaban cinco sanjuanino tratando de sortear etapas como Andrés Canto, Nicolás Olivieri y Lucas Bongiovanni, como exponentes masculinos y Emilia Soler y Dándara Guinaraes y como no podía ser de otra, este domingo estos cinco artistas locales se presentaron frente a su público en lo que es la Fiesta de la “Semana de las la Juventudes”, cuyo escenario se levantó en el predio del estadio “San Juan del Bicentenario”.

Tras su presentación frente a su gente, Dándara y Emilia dialogaron con Zonda Diario y señalaron:

Dándara Guinaraes:

“La verdad que estar en San Juan, frente a tu gente es una verdadera locura. Estoy viviendo cosas muy locas. El sábado pasado en el Movistar Arenas y todo lo que significa estar ahí y hoy (por el domingo) en San Juan con muchísima gente, me sentí muy contenta. Traté de respirar bien hondo y disfrutar de este momento porque en realidad es un momento único”.

“Estoy muy agradecida por todo el apoyo que estoy teniendo de parte de San Juan. La verdad que lo que fue la Voz Argentina fue una experiencia muy linda, que siempre me va a acompañar toda mi vida. Me sirvió muchísimo, crecí en un montón de cosas y creo que fue mi primer gran paso para sacar mi música y meterle con todo por mi parte. Acordate que fui parte del team Montaner y me gustó muchísimo su humildad. En realidad la humildad de todos porque son iguales frente a las cámaras. Tienen todos los pies sobre la tierra. Si la verdad que es una competencia sana y eso creo que es reimportante”.

“Si, en San Juan hay mucho talentos, enormes cantantes. Los chicos que estuvieron conmigo en La Voz y también los chicos que no estuvieron en La Voz demostraron un gran talento, son buenísimos. Asique hay que apoyar a la música local. Después de este gran paso viene mi música. Estoy preparando mi música para sacar y meterle con todo en mi carrera”.

Emilia Soler:

“Estoy muy feliz. Si bien no llegue a la final, haber llegado hasta donde fue, me permite decir que estoy muy feliz. Y hoy, estar acá en este escenario después de haber estar en el Movistar Arenas y con toda la adrenalina de La Voz Argentina y volver y seguir acá con esa misma energía es para mi significa muchos”.

“Estar en La Voz, es una competencia que nunca pensé experimentar y nunca pensé en llegar a cuarto de final porque era muy difícil y habían mucho y muy buenos artistas. Todos demasiados grandes, complejos entonces, pero estoy muy agradecida de haber llegado hasta ahí gracias al apoyo de la gente”.

“Aprendí mucho de Lali, porque ella fue mi coach y entendí un montón de cosas. Ella se cuida mucho en lo que es su figura como artista y entendí que hay detalles que no se puede dejar desapercibidos. Es muy disciplinada. Toda la vida ha trabajado en la televisión y eso lo conoce muy bien”.

“De acá para adelante lo único que quiero es seguir con mi música. No hay plan B asi que pienso seguir con eso y regalarle mucho más música a mi provincia y si se puede al país”.