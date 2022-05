Embellecen un puente borrando pintadas políticas

Son dos vecinos de la zona que cansados de ver que desde el municipio no se hace nada, decidieron limpiar y pintar el lugar.

Uno dice vivir en el Barrio Fuva, Antonio Díaz Ariza; el otro en la Villa Pontoriero, Diego Femia. Cansados de pasar por el puente de Avenida de Circunvalación y Scalabrini Ortiz, en el ingreso a un importante hiper comercial y ver pintadas políticas que datan de hace más de una década, decidieron comprar pintura y con sus propias manos y herramientas embellecer el lugar.

Antonio comenta que aunque pertenecen al partido Dignidad Ciudadana simplemente lo hicieron como simples vecinos de Capital.

“Si dos personas, podemos pintar en un par de horas, imagínense lo que puede hacer una cuadrilla de la Municipalidad”.

“Tratamos de dar el ejemplo para que más gente se sume y para que los políticos tomen nota de lo que hay que hacer. Ese puente está así hace más de 12 años, han pasado tres gestiones de intendentes y nadie se ha tomado el trabajo de limpiar las pintadas políticas”, expresó.

Aclaró que no lo hacen “como un tirón de orejas, sino como una cuestión de ayudar, porque el Estado no puede ser omnipotente y ni omnipresente”. Reveló que “el proyecto se denomina No es mi trabajo pero es mi ciudad y la idea próxima es pintar también el puente de Paula Albarracín de Sarmiento y Circunvalación”.

Confió que todos los costos corrieron por cuenta propia, es decir que no recibieron ningún tipo de ayuda de nadie.

“Invitamos a la comunidad a no estropear lo que ya hicimos y si se quiere sumar más gente que se contacte con nosotros para que los capitalinos vivamos mejor”.