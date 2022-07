Elmer Meza Big Band llega al Auditorio de la mano de Mozarteum Argentino SJ

Junto a 14 músicos formados en el género, el artista hondureño interpretará los grandes temas del jazz de mediados del Siglo 20, el 4 de agosto, a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria.

Mozarteum Argentino SJ presenta en su cuarta función de abono a Elmer Meza, destacado trompetista nacido en Honduras, tocando en formación de Big Band junto a 14 notables músicos formados en el género, para interpretar los grandes temas del jazz de mediados del Siglo 20, el 4 de agosto, a las 21.30 horas en el Auditorio Juan Victoria. “Un artista no se puede quedar sólo con el estudio, sino también comprometerse con la sociedad”, señala el músico hondureño.

Un poco de historia

La Elmer Meza Big Band nace en 2016 como un proyecto de Elmer Meza, con músicos de distintas puntos de Latinoamérica que llegaron a San Juan a perfeccionarse y trabajar. Tiene varias actuaciones en nuestra provincia, destacando: Jazz Day 2018 Rectorado de UNSJ, Aniversario UNSJ Rectorado, Auditorio del Teatro del Bicentenario 2018, Jazz Day 2019 Auditorio Juan Victoria.

En pandemia, sufrió bajas importantes ya que muchos músicos regresaron a su país de origen y por ser una orquesta puramente de vientos no pudo actuar ni realizar grabaciones.

En 2022 regresa totalmente renovada, invitada a participar de la 40 temporada de Mozarteum Argentino SJ.

Programa

1) In the Mood – (Glenn Miller.)

2) Count Bubba – (Gordon Goodwin.)

3) Ain’t That a Kick in the Head – (Dean Martin.)

4) More – (Count Basie and Frank Sinatra.)

5) Georgia On My Mind – (Ray Charles.)

6) Lil Darlin – (Count Basie.)

7) Fly Me to the Moon – (Bart Howard.)

8) Sweet Georgia Brown – (Django Reinhardt and Stephane Grappelli.)

9) Spain – (Chick Corea.)

10) Sing, Sing, Sing – (Benny Goodman.)

11) That’s Life – (Dean Kay and Kelly Gordon)

Para agendar

Entradas en venta en oficina de Mozarteum de lunes a viernes de 9 a 12.30hs, y el día de la función en boletería del Auditorio desde las 19. Público en general $ 1.500. Menores de 30 años $ 500.