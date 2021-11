Elenco de alumnos de danza viajará a Ecuador

Pertenecen al Instituto FerSof y obtuvieron el tercer puesto en un torneo clasificatorio en Córdoba, el primero en el que participaban.

Unos 20 alumnos del Instituto FerSof de Rawson clasificaron a un torneo de danza en Ecuador el año que viene, gracias a su sobresaliente actuación en un clasificatorio de Córdoba que los dejó como mejores terceros entre elencos de todo el país.

Fernanda Lima es profe y directora del Instituto, ubicado en calle Progreso 356 este, Rawson, que se creó hace tres años y que hoy cuenta con unos 20 alumnos.

La posibilidad de viajar a Ecuador surgió a través del certamen Córdoba Danza, cuando la organizadora Carina Baca llegó a San Juan en septiembre pasado. Se trata de un certamen que visita la mayoría de las provincias del país. “Quedamos seleccionados para viajar a la final del certamen en Carlos Paz. De ahí tuvimos que mostrar las coreografías y gracias a Dios, quedamos seleccionados como tercer mejor instituto y nos dio el pase para poder viajar a Ecuador el año que viene”, destaca.

“Durante la pandemia se complicó mucho porque estaba alquilando, tuve que cerrar en los primeros meses de la cuarentena y seguir las clases online pero se complicaba porque no todos podían acceder a la conectividad”, destacó Fernanda.

“Tuve que comenzar de cero, ya que la mayoría de los niños no podía seguir asistiendo por no tener los recursos económicos. Fue una lucha muy grande, costó mucho seguir adelante”, confiesa la profe.

“Volver a los escenarios después de la pandemia es lo mejor que le puede pasar a un bailarín. Nos gusta mostrar lo que hacemos, fue un sueño muy grande después de empezar de cero. Fue el primer certamen en el que participamos y haber mostrado tanto esfuerzo y talento fue un sacrificio de todos, nos costó mucho económicamente, hay papás que están sin trabajo. Hicimos bingos y concursos para poder costear la estadía, el viaje, los trajes para el certamen”.

Los proyectos para el futuro apuntan a seguir creciendo como institución y poder brindarles la posibilidad a cada uno de los chicos de mostrar lo que aman hacer a través de certámenes y muchos eventos más que abren las puertas a talentos nuevos.

Y sobre todo poder viajar a Ecuador, que es el sueño de la mayoría de los chicos de la institución.

“Quiero agregar que FerSof, es la única institución que da la posibilidad de enseyar como modalidad: K-Pop”, finaliza Fernanda.