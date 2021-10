Elecciones en UTHGRA: Olivera consiguió 10 lugares para votar

Fernando Olivera, candidato a Secretario General del gremio de los gastronómicos pasó por el programa Hablemos en serio que conduce el periodista Roly Olivera.

El candidato aspira a dirigir el gremio local por lo que abordó distintos aspectos de la actividad este martes en Zonda TV, Canal 35.

La entrevista tuvo como puntapié un recorrido de trayectoria laboral y sindical. Fernando Olivera se refirió al estado en el que estuvo UTHGRA.

Al ser consultado sobre que es lo que pasa en el gremio, el candidato dijo que: «el desbande interesante. Yo particularmente nunca lo viví interesante. Particularmente, siempre la viví como lamentable a la situación de nosotros los trabajadores gastronómicos»

Seguidamente hizo un repaso por sus años de trabajo. «Mi inició fue como mozo en el bufet de la facultades de Ciencias Sociales. Trece años trabajé en negro. Jamás fue el sindicato ni siquiera a preguntar o de pasaba por ahí, nada. Cuando tuve la oportunidad ya había trabajado para un concesionaria terminó el contrato y empiezo a trabajar en un restaurant en calle San Miguel y Libertador. Ahí, fue donde empecé a conocer el sindicato porque obviamente ya estaba registrado existía en el sistema y podía ejercer el derecho a voto y un montón de otras cosas más»

«Me fui empapando en todo del sindicalismo y la verdad es que me gustó muchísimo. Descubrí una nueva pasión, porque la gastronomía a mí me fascina desde siempre sino me hubiera dedicado a otra cosa. Cuando descubrí el sindicalismo, ví tan mal que se estaban haciendo las cosas.

Primero comencé por aprender. a conocer, a observar, cómo era el sistema, cómo se manejaba, empecé a conocer al Secretario General y conductor a nivel nacional que es Jorge Barrionuevo. Comencé a aprender mucho de él, a interiorizarme un poco más hasta que llegó la oportunidad de poder ser delegado de la empresa en la cual trabajaba.

Así con mucho esfuerzo y trabajo conseguí ser delegado tres períodos seguidos, o sea 6 años. Entonces ya ahí decidí pasar a un escalón más que fue el sindicato. Participamos de una elección en la cual hubo fraude y después lo llevamos a la Justicia Federal y logramos la intervención del sindicato. Y después formé parte de una comisión normalizadora que era más o menos la idea de Buenos Aires para unificar pero no se llegó a un consenso así es que fuimos por listas separadas al sindicato y bueno en el 2017 ganamos la elección con Graciela que es la secretaria general, yo soy el secretario administrativo actual», detalló Olivera.

Respecto a las diferencias que existen en el gremio, Fernando Olivera sostuvo que «prefiero pensar diferente y apartarme de una comisión como lo hice y que me digan traidor de esa manera a un estilo de trabajo a que me digan traidor los compañeros, los trabajadores. Eso no me lo permito, jamás».

Al ser consultado si la actual conducción traicionó a los compañeros, el sindicalista señaló que: «Acá hay una verdad. La única verdad es que el sindicato, es un sindicato ausente. Hay mucho trabajador en negro, no hay representación legal, no tenemos servicio de obra social ni siquiera acá en la ciudad y mucho menos en los lugares alejados. Estamos recorriendo la provincia y eso lo vemos todos los días. Eso nos molesta demasiado, principalmente a mí, porque yo estuve a cargo de Obra Social en esa comisión interventora y yo brindaba un servicio de obra social con la prestadora que teníamos que estaba a la altura de las mejores prepagas de la provincia porque tenía cobertura en todo lugar»

«Es la salud. Nosotros los gastronómicos pasamos muchas horas fuera de la casa. También los chicos que trabajan en alta montaña, están 14 días fuera de casa. Ellos tienen que estar tranquilos, con la seguridad de salud para su grupo familiar. Tienen que trabajar tranquilos porque corren mucho riesgo también», explicó Olivera.

El candidato del UTGHA comentó que: «estuve hablando con mi jefe de campaña y vamos a implementar un sistema como lo hacen en una estación de servicio, lo hacen en Energía San Juan, en OSSE que cuando vos te vas del lugar te llega un mensaje te texto calificando la atención. A tal extremo vamos a estar pegado al afiliado para saber lo que piensa, lo que necesita. Nuestro afiliado tiene que crecer. Tiene que ser un sindicato como lo es a nivel nacional».

Por otro lado, Olivera estimó que son 3200 personas las están empadronadas para participar en las elecciones.

Explicó que: «calculo que los 3200 están en actividad también por todos los negocios que hay en la provincia. Ahora que estén registrados creería que es menos del 50 por ciento. Para votar se toman los últimos cuatro años para aparecer en un padrón»

«A raiz de eso le hemos exigido a la junta electoral provincial y central que se vote con el DNI. Tenés que acreditar la identidad del votante, porque así ha pasado siempre. Esa es una de las cosas que hemos conseguido con la junta electoral central porque hace muy poquito tuve que viajar a Buenos Aires por un problema muy absurdo. Nos cuestionaban en la presentación de listas porque no nos habían dado una planilla en la que van mis candidatos que no me habían dado ellos, eso me cuestionaban. Me llevó a tener que apelar, a tener que viajar algo muy costoso para nosotros, porque somos trabajadores. Yo no recibo sueldo del sindicato, Me hicieron corte de la licencia gremial así es que volví a la empresa a la que pertenecía. Ahora estoy en el área administrativa que vamos a ver si reabre las puertas porque trabajaba en Tiziano y cerró en la pandemia», manifestó el sindicalista sanjuanino.

Continuó diciendo que: «cuando viajamos a buenos aires, nos recibieron muy bien la dirigencia nacional estuvimos reunidos con la junta electoral viendo este tema, tal cual era una chicana pero una chicana que nos llevó a gastar dinero y tiempo y la verdad es que lo vine a comentar hoy porque yo cuido mucho el prestigio de la entidad también»

En caso de ser elegido para la conducción del sindicato de los gastronómicos, Olivera dijo que: «lo primero y principal es que ya estoy trabajando, cumpliendo lo que yo prometo. En ese viaje a Buenos Aires que comentaba el 21 de septiembre salió la convocatoria en el diario de que se iba a votar solamente en el sindicato. Estando en pandemia era algo ilógico porque hasta el gobierno estaba permitiendo más escuelas para la votación y acá lo suprimían a un solo lugar. Entonces, totalmente indignados, apelamos a esa situación y hemos conseguido que se vote en los lugares mineros, en los pueblos alejados. Vamos a tener 10 lugares en los cuales vamos a tener urnas»

«Hay 300 afiliados en Veladero. Encima ellos alegaban que el mejor control para el Covid era el sindicato cuando esos compañeros de Veladero suben con PCR con toda las condiciones sanitarias para poder trabajar. Eso era no conocer el rubro», acotó Fernando.

Entre otros temas que resolverá en caso de ganar las elecciones, Olivera dijo que «nosotros vamos primero a solucionar el tema de la obra social. que es lo peor que tenemos. Vamos a sumar un montón de cosas y vamos hacer una obra social moderna para nuestros compañeros para que tengan el mínimo tiempo en hacer trámites para que ellos tengan agilidad y atención por supuesto la atención en persona va a ser de lo mejor que han visto ellos»

«Paralelo a eso tenemos que trabajar mucho el área sindical. Somos un sindicato y tenemos que salir con nuestro cuerpo de inspectores a inspeccionar negocio por negocio para que registremos la mayor cantidad de compañeros, que pierdan el miedo de ir al sindicato primero y principal, y nosotros no exponerlos jamás porque se tiene que terminar el miedo. Acá es el sindicato que tiene que actuar en post del compañero. Entonces es darle desde el minuto cero ese mensaje al compañero para que esté tranquilo y pueda hacer su trabajo», aseguró el dirigente.

Al finalizar, Olivera recordó que las elecciones se realizarán el próximo 2 de Diciembre y que habrá urnas en distintos lugares de la provincia para que todos los afiliados puedan emitir el voto.

«El voto es secreto tienen que participar. Estas elecciones están en manos de ellos y tienen que decidir en qué manos estará la conducción del sindicato», concluyó.

