El zonda desató 24 incendios en San Juan

La Policía debió intervenir junto a bomberos en muchos focos en distintos puntos de la provincia.

Este viernes, un fuerte viento Zonda azotó a la provincia generando una gran cantidad de focos de incendios, generalmente de pasturas, en toda la provincia. Según informó Relaciones Policiales, fueron 25 las intervenciones en las que trabajaron todas las dotaciones de Bomberos en diferentes espacios de la provincia.

Cabe destacar que son innumerables las intervenciones de diferentes comisarías, con la colaboración de distintos municipios en la remoción de grandes ramas que han caído en la vía pública.

Lista de incendios por seccional:

Central

1) 12:20 Loteo Albarracín calle Azcuénaga entre calle libertador y calle 25 de Mayo en Santa Lucia. Incendio de Vivienda.

2) Bº San Expedito, Albardón. Incendio De Vivienda.

3) Villa Santa Bárbara calle Kennedy y calle la Laja Dpto. Albardón. Derivo Incendio de Pasturas.

4) Calle divisoria entre calle Zapata y calle Nueva España Dpto. San Martin. Incendio de Pasturas.

5) Calle Fernández Barrientos y calle Luna el Mogote, Chimbas. Incendio de Pasturas.

6) 14:20 Calle Rawson y canal Perón, El Rincón, Albardón. Incendio de Pasturas.

7) Calle Mendoza 881 Sur, Capital. Caída de un tinglado.

8) 14:45 Calle Fernández Barrientos y calle Luna el mogote Dpto. Chimbas. Incendio de Pasturas.

9) 18:31 Barrió Santa Bárbara 2, La Laja Albardón. Incendio de Pasturas

DESTACAMENTO CAUCETE

Con un total de 04 intervenciones para la zona este de San Juan

1) 12:00 Calle paso de los Andes y calle San Lorenzo Dpto. Caucete Inc. De Pasturas

2) 12:45 Calle la Olata y divisoria Dpto. 25 de Mayo Inc. De Pasturas

3) 14:50 hs Calle Belgrano calle del Carril Dpto. San Martin. Inc. De Pasturas

4) 15:35 Calle Plumerillio y callejón Araya Dto. Angaco Inc. De Pasturas

DESTACAMENTO RAWSON

Para la zona sur de San Juan un total de 10 intervenciones

1) 12:50 2ª Dotación Rawson Calle Abraham Tapia y las Mendocinas Dpto. Rawson Inc. De Pasturas

2) 13:40 Calle Alfonso XIII y calle 13 Dpto. Rawson Inc. De Pasturas

3) 13:50 1ª Dotación Rawson Calle Coria entre Abraham Tapia y calle Tahona Dpto. Rawson. Inc. De Pasturas

4) 14:15 Calle 5 vieja y Garibaldi Dpto. Rawson. Inc. De Pasturas.

5) 14:50 Punta del monte y calle 5 Dpto. Rawson. Inc. De Pasturas

6) 15:23 Calle 14 entre América y Vicente plano Dpto. Rawson. Inc. De Pasturas

7) 16:20 Calle 9 ante Ruta 40 Dpto. Rawson. Inc. De Pasturas

8) 16:45 2ª Dotación Rawson Calle 5 entre calle Ramón Franco y calle América Dpto. Rawson Inc. De Pasturas

09) 16:46 Calle 6 y calle San Miguel Dpto. Pocito. Inc. Cañaveral

10) 18:30 Ruta 40 pasando calle 18 Carpintería Dpto. Pocito Inc. De Pasturas.

DESTACAMENTO BARREAL

1) 08:00 Calle San Martin y libertad Dpto. Barreal. Inc. De Pasturas

DESTACAMENTO JACHAL

1) 11:55 Calle Rivadavia pasando obispo zapata, Dpto. Jáchal. Inc. De Pasturas

2) Ruta internacional 150 Dpto. Jáchal Inc. De Residuos.