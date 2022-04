El Zonda de Sarmiento, protagonista de dos libros pedagógicos de la UNSJ. Ambos son el resultado de un proyecto de investigación en el que se trabajó con el periódico, publicado durante la gobernación de Sarmiento en SJ (1862 y 1864). El acto será a las 10 hs. en la Sala de Audio y Video de la FFHA.

Este viernes será la presentación de los libros: Historia de la prensa escrita en San Juan “El Zonda” 1862-1864. Propuestas pedagógicas / Historia de la prensa escrita en San Juan “El Zonda” 1862-1864, aproximaciones teóricas.

Luego, los libros estarán disponibles en la plataforma de la FFHA para bajar en forma gratuita. Ambos son el resultado de un proyecto de investigación desarrollado en el Instituto de Investigación Héctor Arias, que depende de Filosofía y en el cual se trabajó con el periódico “El Zonda”, publicado durante la gobernación de Sarmiento en San Juan (1862 y 1864).

Según cuenta Fabiana Puebla, una de sus autoras, el libro “Historia de la Prensa Escrita en San Juan, El Zonda aproximaciones teóricas”, hace referencia a diferentes aspectos de la vida provincial, reflejados en el periódico más una compilación de artículos académicos.

Por otro lado, el libro “Historia de la prensa escrita en San Juan. El Zonda, propuestas pedagógicas” es una compilación de diferentes recursos y propuestas para que los docentes puedan aplicarlas en el aula de Nivel Medio y Superior.

“Estas propuestas parten del trabajo con la prensa escrita como recurso pedagógico y didáctico. Se puede trabajar de forma independiente y pueden ser disparadores de otras actividades, todas relacionadas con la historia de San Juan del siglo 19”, agrega Puebla.

Integrantes del proyecto (autores): María Inés Rueda, Yemina Chiafalá, Carlos Moreno, Gema Contreras (co-directora), Guillermo Pereira, Liliana Gutiérrez, Agostina Ariza, Fernando Rodríguez y Fabiana Puebla.

Sin comparación

Para Puebla, no tiene comparación la prensa escrita del siglo 19 con la del 20. “La del siglo 19 es una prensa política, de opinión. El periódico El Zonda marca una transición hacia lo que fue la prensa de principios del 20”, señala la autora.

“En esa época, el periodismo no está profesionalizado, el periódico no es una empresa sino que tiene como objetivo instalar debate, formar opinión, legitimar las medidas de gobierno, ya que era la única imprenta que había en San Juan y El Zonda era el único medio periodístico que existía en ese momento”.

“Es un órgano donde se publican documentos oficiales. Las secciones no están completamente delimitadas aunque se pueden distinguir Editorial, Avisos y Folletín donde se publicaban textos literarios”, agrega Puebla.

“Era un periódico de formato tabloide, casi sin imágenes. Aparecen los primeros corresponsales, notas al editor y se publica entre dos y tres veces por semana”.

Para agendar

La invitación es para todo el público, este viernes 29 de abril a las 10 de la mañana en la Sala de Audio y video de la facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.