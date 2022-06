El viernes arranca la 18 del fútbol local

En Liga Sanjuanina programaron el nuevo capítulo del torneo de Invierno ‘Luis Toto Herrera’. El domingo no habrá juegos por el día del padre. La fecha terminará el lunes.

Quedó programada una nueva fecha del fútbol doméstico. En Primera A, este capítulo 18 dará comienzo el viernes con tres encuentros.

En la tarde, desde las 16, se programaron dos cotejos. Del Bono será local de Árbol Verde. Mientras que en La Bebida, Rivadavia será anfitrión de Atenas.

A la noche, a partir de las 21.00, Trinidad recibe a 9 de Julio.

Para el sábado están previstos cinco partidos: Carpintería vs. Sarmiento, Colón Junior vs. Juventud Zondina, Alianza vs. Unión, San Lorenzo vs. San Martín y Villa Obrera vs. Juventud Unida.

Por último, el lunes se completa la anteúltima de la fase clasificatoria con: Aberastain vs. Marquesado y Peñarol vs. Desamparados.