El video de Sabag Montiel usando el arma con la que casi mata a CFK

Este domingo, los investigadores de la causa del atentado en contra de CFK hallaron un video en el que se evidencia que el hombre sabía manejar el arma que utilizó al momento del ataque.

Cabe destacar que, al ser peritada por la Policía Federal se confirmó que la pistola, aunque estaba cargada con 5 cartuchos, no tenía bala en la recámara. Los peritos de la División Balística hicieron varios ensayos de disparos con el arma y confirmaron que ésta funcionaba perfectamente. Por lo tanto, la razón por la cual no se produjo el disparo, pese a que Sabag Montiel gatilló dos veces, fue que el arma no estaba lista.

Sin bala en la recámara, esa pistola no dispara. De ahí surgían varias hipótesis posibles: que Sabag Montiel no sabía manipular el arma, que se puso nervioso y se olvidó de accionar la corredera para que una bala suba a la recámara o que lo hizo adrede, para simular el tiro.

El video

En la grabación, que se pudo obtener, a partir de las pericias realizadas sobre la tarjeta de memoria del celular de Sabag Montiel, se puede ver cómo manipula el arma. Realiza con la corredera el movimiento necesario para recargarla y simula un disparo al vacío.

Justamente fue un error en el manejo de la corredera lo que salvó la vida de Cristina Kirchner, ya que la bala no llegó a la recámara. Con la aparición del video, se descarta una de las primeras hipótesis que suponía que el atacante no sabía utilizar el arma.