El Vaticano examinará informe que acusa a Benedicto XVI de encubrir casos de abusos. El Vaticano expresó ayer su “vergüenza” y “remordimiento” por los casos de abusos a menores por parte del clero y afirmó que “dará la justa atención” al documento de la archidiócesis alemana de Múnich que atribuye al entonces arzobispo y actual papa emérito, Benedicto XVI, no haber actuado en al menos cuatro casos ocurridos bajo su jerarquía.



El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, emitió un comunicado en el que asegura que “el Vaticano considera que debe dar la justa atención al documento”, pero precisó que “por el momento no conoce el contenido”, aclarando que “en los próximos días, tras su publicación, lo podrá ver y podrá oportunamente examinar los detalles”.

No obstante, el Vaticano quiso “reiterar el sentimiento de vergüenza y el remordimiento por los abusos sobre menores cometidos por el clero.

La Santa Sede asegura su cercanía a todas las víctimas y confirma el camino que ha emprendido para tutelar a los pequeños, garantizándoles espacios seguros”. Cabe señalar que, el documento encargado por la archidiócesis de Múnich a un equipo de abogados, que fue presentado ayer, atribuye a Benedicto XVI no haber actuado al menos en cuatro casos conocidos ocurridos bajo su jerarquía.

