El VAR, para el próximo torneo de la Liga Profesional

El próximo torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) implementará el sistema de video arbitraje (VAR) en todos los partidos, confirmó este jueves Eduardo Spinosa, director general de la LPF.

“EL VAR se pondrá en marcha desde el próximo torneo ya que entendemos que si el sistema se utiliza en la mayoría de los campeonatos continentales y del mundo, el fútbol argentino no puede estar al margen” señaló Spinosa en diálogo con Radio 10.

El dirigente de la LPF y expresidente de Banfield no descartó que el VAR se pueda instrumentar “desde los cuartos de final de la actual Copa Argentina” y explicó que la dirigencia está “en comunicación continua con los árbitros para los detalles de cómo se instrumentará el sistema”.

“Se ha hecho una gran inversión para el sistema VAR y creemos que es necesario tenerlo en el fútbol argentino” subrayó Spinosa.

En otro orden, se mostró “esperanzado” en la “prueba piloto” del regreso del público a los estadios que ocurrirá en el partido de Argentina-Bolivia a jugarse el 9 de septiembre en el estadio Monumental de River por las Eliminatorias.]

“Será una prueba piloto y esperamos que salga todo bien” dijo el dirigente de la LPF con respecto al regreso con aforo limitado del público a los estadios por primera vez tras las restricciones que impuso la pandemia desde marzo de 2020.

Por último, Spinosa se refirió al proyecto del llamado “Fair Play Financiero” para el fútbol argentino y adelantó que “hay consenso entre los clubes para poder hacerlo”.

“Aquel club que no esté en orden con sus papeles y normas no podrá contratar y para ello desde la LPF vamos a ser muy precisos e incluso con auditores en cada uno de los clubes”, aseguró.