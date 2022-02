El valor de los alquileres aumentará más del 50%. A partir de hoy se hace la actualización anual de contratos de alquiler para quienes firmaron en febrero. El incremento es superior al 50%. Inmobiliarios sostienen que “muchos inmuebles los sacaron del mercado de alquileres”.

Escribe: Víctor García

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es la entidad encargada de elaborar y publicar ese índice, al que llamaron Índice para Contratos de Locación (ICL).

De acuerdo a lo que explicó Mauricio Turell de la Cámara de Inmobiliarios de San Juan, “el incremento que recibirán los inquilinos será por encima del 50%, lo que implica un importante aumento entendiendo la realidad económica de estos tiempos.

Turell, desde la sanción de la Ley de Alquileres ha sido un duro detractor de la misma. Entiende al igual que sus pares inmobiliarios y desarrolladores que la norma no contribuye al desarrollo de la actividad y que esto ha llevado a que gran cantidad de inmuebles que estaban para el alquiler se los haya sacado del mercado.

Turell explicó que “seguro el incremento estará en el 51%, pero esto se va a definir mañana- por hoy-, el primer día de cada mes”. Esto implica que si el inquilino firmó contrato a partir del 1 de febrero del 2021, el inmobiliario tiene que actualizar el contrato el 1 de febrero de este año”.

“Si suspenden la ley de alquileres sería una solución en el corto plazo, hasta que haya una

nueva norma”.

Turell.

El empresario al analizar el comportamiento de los inquilinos sobre el incremento del 50% en el valor de la locación afirmó que “con este tipo de aumentos, el inquilino busca otra opción”. A modo de ejemplo plantea que si una persona pagaba $20 mil de alquiler, con el ajuste tendrá que pagar $30 mil. Esto sin dudas lleva a que ponga en aprieto sobre todo a los asalariados.

“Lo que hacen es irse del lugar donde están y buscan algo más económico. Últimamente lo más económico es irse a vivir a la casa de los padres o los suegros”, es por esto que remarca que “la nueva ley no da ningún tipo de beneficios”, detalló.

También reconoció que “algunos inquilinos pasan de una casa de tres dormitorios a una de dos y el de dos pasa a un dormitorio porque no les dan los números”.

Al profundizar sobre lo que está ocurriendo, Turell explicó que “hoy alquilas lo que te alcanza, no lo que está próximo a su trabajo o las actividades de los chicos. Se alquila lo más barato que consiguen”.

La oferta de alquileres

Desde la Cámara Inmobiliaria, Turell reconoce que hay una disminución importante de la oferta de alquileres. “De cada 10 personas que buscan una vivienda familiar solo la consiguen 2 en un lapso de 90 días”. Remarcó que en la actualidad el propietario de un inmueble, con la actual realidad económica “tiene una actualización anual y esta a los tres meses ha perdido todo su poder adquisitivo”.

Explica que de acuerdo a las estadísticas que manejan en la Cámara Inmobiliaria de “cada 10 inmuebles en alquiler, 6 los han sacado del mercado de alquileres y 3 los han puesto a la venta y los que tienen espalda le pusieron llave y esperan a que esto de alguna manera mejore”.

Acuerdo FMI-Gobierno

Por otro lado, manifestó que “el acuerdo que se logró entre el FMI y el gobierno ayuda mucho al sector inmobiliario, porque da un poco de tranquilidad para que los inversores y desarrolladores de inmuebles para alquiler puedan trabajar”. A su entender esto les da una previsión y la posibilidad de programar acciones en un mediano plazo “para poder ir avanzando porque no se puede proyectar una obra a largo plazo”.

La posibilidad de suspender la ley de alquileres

Turell manifestó que “hay una posibilidad muy buena que se suspenda esta ley y vuelva a estar vigente la anterior. Esto es muy bueno en cuanto a lo inmediato, porque va a permitir que podas alquilar con la actualización semestral. Esto va a permitir que vos semestre a semestre sepás lo que vas a ir pagando y que también lo puedas negociar”.

El empresario remarca que “con la actual ley de alquileres no podes hacer ningún tipo de negociación. El Estado no tiene porqué meterse en un acuerdo de partes”.

De acuerdo a lo que expresó “en las sesiones ordinarias de marzo podría lograrse una suspensión de la ley . Esto sería por seis meses hasta tanto se sanciones la nueva norma”.

DESDE LA ASOCIACIÓN DE INQUILINOS

Desde la Asociación de Inquilinos, Victor Bazán sostuvo que el incremento estará por encima del 50%, pero dos o tres puntos por debajo de la inflación. “El problema más grave que tenemos es en la renovación de los contratos o en los contratos nuevos”.

Agregó que “si bien el valor índice es alto y marca que a partir del 1 de febrero vos tenes la actualización anual pero es menor a la inflación. Hoy hasta el mes de febrero del otro año no te aumentan el alquiler y eso es lo importante. En la actualidad son tres años de renovación de contrato que antes eran solo dos”.

Respecto a la situación de los inquilinos afirmó que “no tenemos un acompañamiento del Estado con respecto a la nueva ley de alquileres porque es muy grave no difundir los derechos de las personas”.

