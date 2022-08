El Tractor Salas se va para Italia

El jugador del San Juan Rugby, Maximiliano Salas ya tiene las valijas preparadas porque el 2 de septiembre viaja a Italia para sumarse al Cus Milano de la serie A.

En un bolso especial, bien cuidado para que no le pase nada. Así lo ubicó en la valija ante la sorpresa de su madre que le recrimina.

“Nene como te vas a llevar ese gorro a Europa, yo te compro uno nuevo. Vas a estar en un campeonato mas fuerte, dejalo acá de recuerdo para nosotros” dice la mamá de Maximiliano Salas, respecto del gorro que usa para jugar todos los fines de semana para el San Juan Rugby.

El segunda línea y uno de los mejores que traslada la pelota en el equipo hace una semana recibió la noticia que estaba esperando desde hace algunos años.

“Cuando jugás al rugby siempre tenés el sueño de jugar en Europa o en uno de los países grandes. La verdad que lo esperaba, no en este club, pero la verdad que me siento muy sorprendido que se fijaran en mi” empieza contando Maxi desde su casa, el cual está dejando todo lo referido a su trabajo en condiciones antes de partir.

El sábado pasado jugó su último partido con el San Juan Rugby, en la derrota con la Universidad.

“Me hubiera encantado despedirme con un triunfo, como se lo merece esta gente. Jugamos un primer tiempo impecable. En el segundo cometimos errores infantiles que nos costaron caro porque a la U no podes darle ventaja” señaló Maxi con cierto grado de impotencia.

El nuevo destino será el Cus Milano Rugby, club que pertenece a la Serie A italiana y que viene de ascender en esta temporada.

“Se que es un club que se está armando fuerte y que el objetivo es entrar al Top 10. Es una competencia muy exigente y que me va a ayudar a crecer en lo deportivo y en lo humano también. No manejo el italiano pero ya algo estuve leyendo y mi novia me consiguió un diccionario, aunque en el rugby el idioma es universal” contó sonriente.

Su mamá atenta como se la conoce llega con un jugo natural para que el Nene se refresque.

“Allá se va a extrañar estas mañas. Pero en estos días lo hemos estado hablando, es un paso importante en mi carrera, tengo 30 años y estoy en el momento justo para aprovecharlo” reflexiona Maxi que jugó siempre en el San Juan y que lo hace desde los 9 años.

Su vida está vinculada al deporte de la ovalada y siempre se mostró atento al club y a todo lo que genera este mundo del rugby.

“Yo voy al club y es como si fuera a mi casa. La siento como mi casa y eso seguro que me costará, pero trataremos de superarlo” cuenta Maxi que termina con el gorro en la mano y los ojos un tanto vidriosos.

Muchos los usan como prevención por los constantes choques que hay entre los jugadores .

“Hace muchos años que juego con este y además de brindarme seguridad y protección es una cábala que tengo. No lo cambio por nada. Lo sigo usando a pesar de los arreglos que tiene y por supuesto se va conmigo a Italia, por eso fue una de las primeras cosas que guarde en la valija”

Además del gorro en esa valija, van los sueños del pibe que empezó a los 9 años y que hoy como si fuera un tractor amarillo va para adelante intentando cumplir el sueño de jugar una liga grande.

EL DATO

Maximiliano Salas Rollan nació el 14 de diciembre de 1991, juega de Segunda línea. Mide 1.87 y pesa 115 kg. El Cus Milano rugby acaba de ascender a la Serie A y la sede del club está en el corazón de Milán.