El trabajo de Vicky Xipolitakis tras ser desalojada de su departamento

A pesar del escándalo, la mediática logró conseguir una fuente de ingresos para mantenerse a ella y a su hijo, Salvador Uriel.

Tras el desalojo que sufrió estos últimos días en su lujoso departamento de Recoleta, Vicky Xipolitakis anunció en las redes que regresará a la pantalla chica junto a Marley en Por el mundo (Telefe).

Desde que fue eliminada de Masterchef Celebrity 2 (Telefe), la rubia se quedó sin trabajo y eso no la ayudo para saldar sus deudas. Pero, entre tantas “malas”, Vicky aceptó la oferta laboral de su íntimo amigo Marley y se subió al avión este último fin de semana para recorrer las provincias de Corrientes y Catamarca. De esta manera, podrá ampararse los próximos días ya que Vicky será la co-equiper del conductor para unos cuantos episodios.

“Es un placer estar junto a ustedes, los amo @marley_ok @federicohoff @colombofer19 @lungarini #MuyPronto #PorElMundo por @telefe”, expresó la modelo en su cuenta de Instagram. Y Marley, le contestó: “Nosotros más a vos”, dejando al descubierto la buena onda que hay entre ambos.

Por su parte, el reconocido presentador televisivo también reveló la noticia en el mundo 2.0. “En Corrientes en Bella Vista conociendo animales prehistóricos! Con la genial @victoriaxipolitakisok. Muy pronto vuelve #porelmundo internacional y también te mostraremos Argentina”, escribió Marley junto a una foto con la empresaria, quién no dudo en dejarle un corazón en el posteo.

A mediados de agosto, se dio a conocer que el propietario del lugar donde vivía la empresaria, le inició acciones legales por no cumplir con lo acordado económicamente.

En ese momento, fue el periodista Carlos Monti en Nosotros a la Mañana (El Trece), quien reveló la información: “Comenzó el proceso de desalojo a Vicky Xipolitakis. Acá tengo la cédula de notificación de la justicia. Vive al frente de la Plaza Libertad. El dueño del departamento que alquiló ordena el desalojo por falta de pago”.

“Las partes, cuando se separaron, habían acordado que el 50% lo iba a pagar (Javier) Naselli y el otro 50% Vicky”, agregó. Y explicó: “1500 dólares tenía que pagar cada uno; el señor Naselli se hace cargo de los gastos básicos de servicios, pero ella no pagó su parte”. En esa misma línea, el comunicador aseguró que la deuda económica que contrajo es inmensa, y por eso llegaron a instancias de un litigio legal. Se trata de nada más ni nada menos que de 600 mil pesos de alquiler, según indicaron en el magazine matutino.

Además, sumado al juicio por desalojo se le suma el vencimiento de contrato de alquiler. “El 30 de septiembre termina y se tiene que ir porque claramente no le van a renovar”, detalló Monti y, por consiguiente, añadió: “La pregunta del millón es qué va a pasar el primero de noviembre. Naselli le ofreció otro departamento, pero Vicky lo rechazó”.

Cabe recordar que Vicky vivía en el lujoso departamento de Recoleta con su hijo, Salvador Uriel, fruto de su relación con Javier Naselli, con quien está en un conflicto legal desde hace ya unos largos meses. Por eso, “La Griega” tuvo que dejar al pequeño al cuidado de sus padres, y así cumplir con la posibilidad laboral que, no solamente le dará presencia en la televisión sino que también le representará un ingreso económico cuando más los necesita.