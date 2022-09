El Torneo Apasionadas del Valle de Tulum empieza este viernes

El campeonato de fútbol femenino se desarrollará en La Granja y comienza con tres partidos. El acto inaugural será a las 20.00

Finalmente el momento llego para las mujeres que dicidieron salir a jugar sin importar cuanto sepan o no de fútbol.

Una muy linda iniciativa generada desde Analía Recabarren y un equipo de trabajo que solo tiene la misión de que el fútbol femenino pueda seguir trascendiendo en la provincia y no solo desde la Liga Sanjuanina con el fútbol 11 y el futsal.

Las inscripciones habían cerrado la semana pasada y hubo una muy buena aceptación a tal punto que son 12 los equipos participantes.

En algunos casos representan a clubes pero en otros es el equipo que se junta a jugar y despunta el vicio una hora por semana.

Los inscriptos son:

Club Alto de Sierra

Club Unión de Villa Krause

Virgen de Lourdes

La Calera

Paulinistas FC

Las Cobras

San Cayetano

25 De Mayo

El rejunte

GRC

Barrio Santa Lucía

San Pablo FC

Luego de realizada la reunión informativa se armó el fixture y el programa de la primera fecha que será de la siguiente manera:

20.00 Rejunte vs Las Cobras (partido inagural)(grupoC)

21.00 San Cayetano vs Paulinista (grupoB)

22.00 Alto de Sierra vs San Pablo (grupo A)

El torneo se divide en tres zonas de cuatro equipos cada una clasificando los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros para jugar cuartos de final.

El nombre del campeonato es Apasionadas del Valle de Tulum, es el nombre del libro de la escritora sanjuanina Federica Mariconda y en el cual se destaca la pasión de las mujeres sanjuaninas que luchan por defender sus ideales.