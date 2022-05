El “tío César” abusó de su sobrina y no va al penal

Una adolescente fue abusada por su propio tío mientras estaba en una fiesta de aniversario. El hombre no irá al penal.

El pasado 12 de noviembre del año pasado, a las 23,50 hs, ocurrió un aberrante caso de abuso en contexto familiar. Una mujer había asistido con su pareja y sus dos hijos a una fiesta familiar celebrando un aniversario de casados. En ese contexto, la hija de la mujer que denunció fue abusada.

Según fuentes judiciales, la menor estaba aburrida porque no habían otros chicos de su edad. Entonces, decidió irse a dormir al auto. Pasada aproximadamente una hora, volvió llorando y sacudiéndose el cuerpo. Le dijo a su madre muy angustiada “mami vámonos”.

Entonces la mujer le preguntó que le había pasado. La víctima no le quería decir, pero la madre insistió. Finalmente, le dijo “yo estaba durmiendo y el tío Cesar (por Cesar Britos) abrió la puerta del auto, me levantó la remera y me tocó los pechos”.

Este lunes se celebró un juicio abreviado y se resolvió condenar a Cesar Eduardo Britos a sufrir la pena de ocho meses de prisión en suspenso por considerarlo autor del delito de Abuso sexual simple en perjuicio de una menor.

Además, se le impuso el cumplimiento de reglas de conducta (art. 27 bis del C.P.) por el termino de 2 años. Deberá informar su domicilio y someterse al cuidado de Dirección de Patronato de liberados y presos.

También se le prohibió el acercamiento o cualquier tipo de contacto con la víctima, tanto en la vía pública, domicilio particular de la misma, sus lugares de esparcimiento y/o estudio.

Tampoco puede cometer ningún acto turbatorio por cualquier medio, esto es, redes sociales, telefonía fija o móvil, por sí o por interpósita persona con relación a la víctima.