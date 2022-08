El TC celebra los 85 años de vida

El 5 de agosto de 1937 se largó la primera carrera de la categoría organizada por el ACA (Automóvil Club Argentino). La ganó el arrecifeño Ángel Lo Valvo.

El 5 de agosto de 1937 se largó la primera carrera de Turismo Carretera organizada por el ACA (Automóvil Club Argentino). En esa jornada, la categoría más popular del país y la competencia mas antigua de turismos del mundo, comenzó a escribir su rica historia.

Ese día, el entonces presidente de Argentina, Agustín Pedro Justo, agitó en Buenos Aires la bandera que marcó el inicio de la competencia de 6.894 kilómetros de recorrido, en la que participaron 72 corredores y que atravesó las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Mendoza, La Pampa, finalizando en La Plata el 10 de agosto.

El ganador de la carrera fue el piloto de Arrecifes, Ángel Lo Valvo, conduciendo un Ford V8. Lo Valvo corrió sus primeras competencias con el seudónimo de Hipómenes, dios griego de las carreras, ocultando de esta manera su verdadero nombre, para que sus acreedores no les pudieran reclamar sus deudas.

Esa temporada inicial constó de tres fechas y como hoy, para ser campeón, era requisito haber ganado una carrera final. El campeón fue Eduardo Pedrazzini con Ford, en 1938 el título se lo llevó Ricardo Risatti también con la marca del óvalo, mientras que al año siguiente Ángel Lo Valvo, con Ford, fue el mejor. En 1940 y 1941, Juan Manuel Fangio con Chevrolet se llevó los laureles.

Luego del parate que se extendió por la Segunda Guerra Mundial, en 1947 el título del TC fue para el Ford de Oscar Gálvez.

A partir de ese año y hasta 1961, los Gálvez y Ford se adueñarán de todos los títulos. Otro hombre de Óvalo, Dante Emiliozzi, festejó desde 1962 a 1965.

En 1966, luego de muchos años de sinsabores, Chevrolet volvió a festejar de la mano de Juan Manuel Bordeu. Un año después, Eduardo Copello conduciendo un Torino se consagró campeón, rompiendo la hegemonía de Ford y Chevrolet.

El Ford se volvió a prevalecer en la década de 1970, pero en los 80 de la mano de Antonio Aventín, Roberto Mouras, Oscar Angeletti y Oscar Castellano, Dodge se abrió camino entre los dos grandes rivales y ganó siete títulos.

En los 90 podemos decir que hubo empate: cinco títulos para Ford, cinco para Chevrolet, tres de ellos de la mano de Juan María Traverso. En este nuevo siglo, salvo dos festejos de Dodge, los restantes campeonatos se lo repartieron Chevrolet y Ford.

Dentro de esa frondosa historia, un capítulo especial merece el Superclásico del TC: Ford vs Chevrolet, Chevrolet vs Ford, rivalidad que se fue forjando a los largo y ancho del país.

No se sabe con exactitud cuándo nació esta rivalidad que le da un color especial a la categoría más federal de todas, sin embargo los indicios remontan los orígenes de esta rivalidad a los fines de la década de 1930 y al enfrentamiento entre tres colosos del automovilismo argentino, Juan Manuel Fangio y los hermanos Oscar y Juan Gálvez.