El súper campeón sudamericano es de San Juan

Octavio Morte integra la selección Argentina de patinaje artístico y concluyó su participación en el 1º Campeonato Sudamericano de Deportes sobre Ruedas.

Este sanjuanino de solo 11 años, cerró su participación con dos campeonatos Sudamericanos, dos medallas de oro en categoría Espoir Varones.

La primera de ellas fue en figuras obligatorias, y la última en Libre. Al momento de colgarse su segunda presea dorada, comentó sus orígenes, su pasión y dedicación y en enorme orgullo que conlleva tener un hijo realizando este hermoso deporte.

Octavio remarcó las sensaciones en este campeonato: “Me sentí bien, no estaba tan nervioso y eso es lo bueno. Muy feliz de que haya venido tanta gente a verme y bueno, muy muy feliz”.

Y no es para menos, ya que fue acompañado por una buena cantidad de amigos y familiares que lo alentaron permanentemente y mostraron carteles desde la tribuna.

Acompañando a esta joven promesa, desde sus inicios a los 6 años, sus padres, Mariela y Maximiliano, sus más fieles seguidores, les genera enorme orgullo al momento de referirse a su hijo, a su dedicación y a su carrera deportiva.

“Acompañarlo es realmente muy lindo, porque es su pasión. Entrena mucho, no tuvo vacaciones de verano, no tiene feriados, no tuvo nada, es todo todo entrenar entrenar y bueno se ve ese entrenamiento” comentó Mariela.

En referencia a sus inicios a la temprana edad de 6 años, Maximiliano, su papá, reconoce la influencia de su hermano y sus sobrinas, quienes lo iniciaron en este pasión.

“Octavio se inició en el Andino Patín Club, club que lo fundaron mi hermano Mauricio Morte con su esposa Ivana y ahí mis sobrinas han practicado durante muchos años Guadalupe e Iris, dos genias del patinaje y bueno Octavio, ya de antes, de chico denotó la pasión por los patines y pedía roller. La tía Valeria le regaló los roller cuando tenía 3 años, era muy chiquito. Ya desde muy chico se le notó la pasión por el patín, realmente lo lleva muy en la sangre o no sé, pero a él le gusta desde muy chico y luego cuando mi hermano y sus primas practicaban el deporte, con más razón así que lo acompañaron, ayudaron y apoyaron siempre”.

De la cantera de la profesora Mariana Rodríguez Pi, sus padres reconocen su gran enseñanza y su inmensa labor.

“El acompañamiento fue al 100 % siempre, ella está muy dispuesta a hacerlo crecer a Octavio. Es una genia, siempre a la par” comentaron casi en coro sus padres, con inmensa gratitud para esta profe que estaba al otro lado de la baranda viendo a su pupilo crecer y ganar títulos sudamericanos, pero que es gran parte en este logro.

La nota con los Morte finalizó con palabras entre padres e hijo. “Me lloré todo” confesó Mariela que no pudo continuar por la emoción, mientras que Maximiliano lo vivió a su manera: “con mucha alegría, muy orgulloso, te llena el alma”, comentó finalmente.

Octavio les contestó retribuyendo el esfuerzo y el gran amor de sus padres: “Muchas gracias por todo el esfuerzo y decirles que los quiero mucho”.

Solo hay que dejarlo crecer, si el patinaje es su gran pasión, los éxitos seguirán llegando y llevará su nombre a lo más alto, a donde quiera que compita.