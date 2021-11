¿El sugestivo gesto de Wanda Nara? ¿Se viene el divorcio?

Hace poco más de un mes que estalló en los medios y en las redes sociales el culebrón de Wanda Nara y Mauro Icardi, cuando salió a la luz la infidelidad del delantero del París Saint-Germain con la actriz conocida como China Suárez. Desde entonces, no han dejado de ser noticia, ya que cada día se agrega un nuevo capítulo a la historia. En los últimos días se difundió la entrevista que les hizo a ambos la reconocida presentadora de TV, Susana Giménez y, para ser honesto, mi teléfono celular no ha dejado de sonar durante esas horas. Para cumplir con la agenda mediática, me vi obligado a ver la entrevista varias veces con el fin de “leer” el mensaje del cuerpo de los protagonistas de ese reportaje. Podríamos escribir un pequeño libro con las gestualidades que se exhibieron durante la conversación de Wanda y Susana. Sin embargo, voy a dejar de lado el amplio repertorio de gestos de Wanda, para referirme sólo a uno de ellos. Un gesto que captó poderosamente mi atención, no solo por la claridad con la que se mostró, sino por la particularidad de su significado. Luego de una breve introducción, Susana señala a menos de 2 minutos de haber comenzado la charla, “que ha salido publicado (sic) tu vida, en muchos países del mundo y en realidad nadie sabe la verdad” . Mientras tanto Wanda comienza a tocar su dedo anular de su mano izquierda que es un lugar emblemático designado por nuestra cultura, para la alianza que nos recuerda el vínculo de pareja. Se trata de un gesto adaptador. Los gestos adaptadores son aquellos movimientos que realizamos tocando nuestro propio cuerpo o manipulando objetos tales como reloj, botones, anillos, etc. Están vinculados principalmente al manejo y gestión de nuestras emociones. A lo largo de mi experiencia en entrevistas carcelarias, ya sea con personas privadas de su libertad o incluso sus familiares, como así también en peritajes judiciales, he visto este comportamiento en circunstancias de duelo por relaciones que están llegando a su fin. Es como si intentáramos sacarnos el anillo simbolizando en ese acto el quitarnos de encima el peso que nos provoca un vínculo fallido.

Es cierto que hay quienes realizan el toque en el anillo solo por un tic. Sin embargo, en el caso de Wanda, el movimiento se produce como una reacción a las palabras de Susana. Lo curioso es que casi de inmediato a que Wanda se aferrara a su anillo, Susana extiende su mano para tocarla como si quisiera consolarla y (¿coincidencia?) toma su dedo anular. Al principio de esta nota señalé algo sobre la cantidad de gestos significativos que realizó Wanda y que nos dan información sobre la situación. Solo para dar un pantallazo general puedo mencionar, su mirada acechante codificada como M54, que consiste en bajar levemente la cabeza, pero sosteniendo la mirada. De este modo Wanda miró a Mauro denotando su desconfianza pese a que sus palabras aseguraron lo contrario. Como segundo indicador negativo podemos referirnos al momento en que Mauro toma la cara de Wanda y le da un beso sin que la blonda amagara siquiera a tocarlo. La falta de respuesta háptica – esto es, contacto físico- a un gesto afectivo, supone ausencia de correspondencia empática y esto es una luz de alarma que debería alertarnos sobre la fragilidad de una relación. Las manos de Mauro cubriendo sus genitales y el cuello levantado de su campera, como protegiendo el cuello, completan un cuadro en el que la inseguridad y el temor se manifiestan claramente.

En resumen, si tu cónyuge no te toca cuando le das un beso y un día te das cuenta que en su presencia, cubrís tu zona púbica y protegés tu cuello como si tuvieras frío y al hablar sobre temas críticos, la mano de tu pareja se toca el anillo como si fuera a sacárselo, quizá sea el momento de pedir disculpas (algo que Mauro no hizo) o de replantearse el vínculo ya que claramente las cosas no están bien y el cuerpo está dando un mensaje inequívoco ya que como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

* Hugo Lescano es Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y Consultor externo de la OEA (Washington DC) en Comunicación no Verbal y Negociación. Además, se desempeñó intercediendo en conflictos carcelarios durante más de una década en las cárceles de Buenos Aires

