El sodio oculto en las comidas

El consumo excesivo de sodio es el principal factor de riesgo de hipertensión en la población. La hipertensión constituye la principal causa de muerte prematura y la segunda de discapacidad por enfermedades no transmisibles como el infarto, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades renales.

La mayor parte del sodio que consumimos habitualmente proviene de los alimentos procesados o industrializados, donde los consumidores no solemos tener conocimiento de la cantidad de sal agregada. Muchos de estos alimentos incluso, no tienen sabor “salado”, por lo que la presencia de sodio en ellos está “oculta” y muchas personas ignoran que está incluido en su composición.

Actualmente, con la recién aprobada ley de etiquetado frontal en nuestro país, tenemos la posibilidad de conocer más fácilmente cuáles alimentos son los que tienen exceso de sodio en su composición y tratar de consumirlos en la menor cantidad posible.

Un producto deberá llevar el sello “Alto en Sodio” cuando supere los siguientes valores con respecto a su contenido en sodio.

Alimentos sólidos: 400 mg. de sodio cada 100 gr. de producto.

Alimentos líquidos: 100 mg. de sodio casa 100 gr. de producto.

Como ejemplo, te cuento sobre 5 grupos de alimentos con alto contenido de sodio:

Salsas y productos untables 867 mg. de sodio.

Carnes y productos cárnicos 750 mg. de sodio.

Comidas rápidas 341 mg. de sodio.