El sistema electoral en agenda

El vicegobernador Roberto Gattoni, encabezó una reunión de trabajo en la legislatura provincial, con los titulares de los diferentes bloques de diputados.

El eje central del encuentro fue la cuestión electoral, donde la justicia debe resolver los planteos de inconstitucionalidad sobre la eliminación de las PASO provinciales que votó a fines del año pasado, la Cámara de Diputados.

Gattoni, indicó que “hemos hablado de los sistemas electorales probables a partir de la resolución judicial. Hemos desmentido categóricamente que haya algún proyecto consensuado entre los bloques. Todos hemos manifestado la preocupación de que estas versiones salgan a la luz. Ha sido una reunión sumamente positiva, donde hemos discutido, hay matices, pero en un ámbito de cordialidad y madurez política”.

Algunos diputados dejaron trascender que en el encuentro, desde el oficialismo no se descartó la posibilidad de adelantar las próximas elecciones generales.

Gattoni también manifestó que “si la justicia confirma las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no hay nada que trabajar pero si ratifica lo que la Cámara ha sancionado que es la eliminación de las PASO, no esperar el resultado de la resolución judicial para comenzar a buscar consensos a partir de ese momento”.

Tras señalar que “los tiempos corren”, recordó que “hay una fecha límite que es octubre del año 2023 y en tanto y en cuanto nos demoremos, menor tiempo le vamos a dar a los partidos políticos para que se organicen para las próximas elecciones”.

Agregó en torno a la reforma electoral que la discusión se va dar en el ámbito de las comisiones primero y luego en el recinto. Esperemos tener un proyecto con el mayor consenso posible”.