El sector minero propone una refinería de cobre para SJ

El potencial de la producción de cobre en San Juan no solo abre las puertas a la explotación sino también a la industrialización del mineral. Complica el actual estado del transporte de energía.

Por Víctor García

San Juan fue considerado recientemente por el Instituto Fraser como el mejor distrito en Sudamérica para invertir en minería. A su vez, el potencial de los proyectos de cobre en la provincia despiertan un interés muy grande pues en el sector se habla de la llegada de la “era del cobre”, a la provincia. Proyectos como Los Azules, Josemaría, El Pachón, Filo del Sol y Altares dan una perspectiva de explotación por muchos años en la provincia.

En este esquema, es que los empresarios del sector se organizan para que este movimiento no los encuentre desorganizados.

Recientemente, la Cámara Minera organizó una de sus “Historias Compartidas”, en la que se abordó el problema de la demanda energética del sector minero. De acuerdo a lo que se expresa, el cuello de botella que requiere mucha inversión, es la capacidad de transporte de energía”. Para ello, las empresas mineras, en conjunto se tienen que poner a trabajar en conjunto para que de manera coordinada se pueda avanzar sobre esta necesidad de transformación de líneas de 132 KW a 500 KW, que es lo que requieren los grandes emprendimientos.

De hecho se estima que si se pusieran cuatro proyectos de cobre en conjunto, consumirían alrededor de 6 veces más que lo que hace en la actualidad la provincia.

El secretario de la Cámara Minera de San Juan, participó de la Historia Compartida que organiza su institución, en la ocasión analizó en parte impactos que producirá el crecimiento y la minería del cobre en la economía local.

“Hoy Argentina tiene muchas posibilidades con el combustible en Vaca Muerta, el cobre y el litio y tenemos que acompañar ese crecimiento de la mejor manera”, detalla el dirigente minero sanjuanino.

Remarca que “cuando esto comienza a dar vuelta se inicia un circulo virtuoso, porque comienzan a aparecer dólares de las exportaciones y esa infraestructura se puede mejorar o reestructurar”.

En ese sentido, de acuerdo a las palabras del dirigente minero sanjuanino cuando se profundiza el trabajo minero “el tema energético no se nos escapa de la cabeza”. Pero también resalta que “con todos esos proyectos de cobre, sin dudas nos lleva a una refinadora local. Para que esto sea posible necesita mucha energía y transporte consolidado a bajo costo”.

Esto se planifica y proyecta con tiempo de modo que son “las estrategias que estamos llevando desde las empresas. Muchas de estas surgen a partir de lo que vamos canalizando en la cámara minera”.

Sobre la posibilidad de instalación de una refinadora Martínez asegura que “la escala de producción es lo importante y el costo de la energía”, que sin dudas les dará la posibilidad de operar con tranquilidad .

Cierre de una

refinería en Chile

El empresario sanjuanino sobre el tema también alertó que “en Chile se cerró la refinería más grande que tenían por un tema ambiental”. La planta chilena conocida por el mote del Chernovil Latinoamericano tuvo denuncias ambientales de las poblaciones adyacentes.

A esto también se le suma un tema político que “es el ordenamiento territorial”. Al hacer una bajada local remarca que se tiene que hacer “para que no pase lo que ocurrió con el Parque Industrial de Chimbas que a la vuelta le construyeron barrios”. Agregó que “no se pueden construir, ni instalar poblaciones al lado de estos establecimientos industriales”.