El secreto escondido en tu dedo pulgar

Con la llegada de la pandemia y la consecuente cuarentena, se dispararon los índices de violencia hacia la mujer. El encierro puso en evidencia con más claridad, los códigos de comportamiento de dominación de hombres posesivos y tóxicos, La pregunta es ¿Cómo pedir ayuda en un mundo en el que aún priman las relaciones virtuales? Una vez más la Comunicación No Verbal es el punto de apoyo para transmitir un pedido de auxilio por parte de mujeres que conviven con hombres violentos. La Fundación de Mujeres Canadienses construyó una “señal de ayuda” en respuesta a situaciones de violencia, en el contexto de aislamiento por el COVID-19 y cada vez más organizaciones de todo el mundo se suman a la cruzada de difundirlo. Se trata de un gesto realizado con la palma de una mano abierta apuntando hacia adelante con el pulgar doblado y luego se cierra la mano de tal manera que el pulgar queda escondido.

Dicho gesto se ha transformado en algo así como un SOS gestual y sirve para que una mujer pueda emitir un pedido de ayuda ante una situación de violencia doméstica, sin alertar a su victimario. La recomendación de dicha fundación es que, ante este gesto, podamos contactar a la mujer mediante un canal de comunicación seguro para preguntar de qué manera podemos ayudar o bien – en caso extremo- alertar a la línea 144 (si estamos en Argentina). Si bien el gesto no tiene un significado por ejemplo en Lengua de Señas Argentina, y se ha construido especialmente para que las mujeres pidan ayuda de modo sutil en una conversación virtual, no es casual que una situación negativa se exprese ocultando el pulgar debido a que también hemos construido socialmente – especialmente en occidente-, que el pulgar arriba es sinónimo de que “está todo ok”.

Nuestro laboratorio de investigación ha realizado un seguimiento de algunos comportamientos – fuera del ejemplo mencionado-, en los cuales el dedo pulgar no aparece. Durante mis 12 años interviniendo en situaciones críticas en las cárceles de Buenos Aires, he visto como las personas privadas de su libertad ocultaban sus pulgares al relatar historias que no coincidían con los hechos reales. También lo he visto en policías, al tiempo que negaban haber golpeado a un detenido que traían lastimado. Fuera del escenario carcelario, también he visto a ministros de economía o presidentes que han hecho anuncios tales como préstamos con el FMI mientras ocultaban su dedo pulgar y afirmaban que se trataba de una buena noticia o voceros de empresas que aseguraron que “todo está ok” mientras su dedo pulgar quedaba escondido e indetectable a la vista de sus interlocutores. Y, finamente, un dato curioso. Suele ser un comportamiento común de los mecánicos – que mienten- cuando nos dicen los problemas “nuevos” que encontraron en nuestro auto, mientras se limpian reiteradamente los dedos pulgares con un trapo, ocultándolos así de nuestra vista.

De este modo hemos concluido que, si bien no se trata de un comportamiento universal, en múltiples ocasiones ha sido ejemplo claro de una señal de que “algo no está bien”.

Es cierto que la pandemia nos deja un nuevo gesto construido socialmente y que se realiza de modo intencionado para pedir ayuda o comprender un pedido de auxilio en una conversación virtual. Sin embargo, ahora también sabemos que este código manual, aparece de modo involuntario en muchas ocasiones cuando se oculta información o no existe congruencia entre lo que decimos y lo que nos pasa realmente.

Como vemos, la gestualidad es el fundamento de nuestra comunicación y como hemos señalado en más de una oportunidad podemos asignarle significados a gestos que construimos para situaciones específicas. Recordemos que podemos expresar mensajes con gran efectividad mediante nuestro lenguaje corporal de modo planificado y que nuestro cerebro se encargará también de emitir mensajes sutiles, aunque no seamos plenamente conscientes de ello porque como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

*Hugo Lescano

Director del Laboratorio

de Investigación en

Comunicación No Verbal

Consultor de la OEA

(Washington DC) en Negociación

y Comunicación no Verbal

Además, se desempeñó intercediendo en conflictos carcelarios durante más

de una década en las

cárceles de Buenos Aires

www.hugolescano.com