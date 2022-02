El SARR tiene nuevos campeones

En Viedma culminó la edición 2022 de la South American Rally Race, donde fueron coronados los flamantes monarcas de cada una de las divisionales.

Por Matías Russo

En la ciudad capital de la Provincia de Río Negro, y con el desarrollo de un “rulo”, con salida y llegada a esa misma urbe, se llevó a cabo lo que fue la última y definitoria etapa de esta competencia.

La etapa número nueve tuvo un kilometraje total de 300 kilómetros. De estos, 200 contra el reloj. Y fue el último escollo que tuvieron que superar los casi ochenta competidores que pudieron terminar esta prueba.

Se completaron así diez días de carrera, pero se disputaron nueve especiales, ya que tuvo jornada de descanso intermedia.

En la jornada sabatina, la característica del tramo de cierre fue la arena y tuvo como triunfadores del parcial a Leonardo Cola (Yamaha) en Motos; a Francisco Moreno (Yamaha) en Quads; a Francisco Blanco (Toyota) en Autos y al brasileño Rodrigo Luppi (Can Am) en UTV’s.

Pero, a pesar de ser la última acción del SARR 2022, las sorpresas y el drama no faltaron.

El caso más paradigmático de esta etapa 9 que era con partida y arribo a Viedma por igual, fue el de la tripulación de la Toyota Hilux N° 102 de Juan Cruz y Alejandro Yacopini (hijo y padre, respectivamente), quienes llegaban a la especial final de competencia con amplio margen en el liderato de la divisional autos.

Sin embargo, una inesperada falla en el motor en los últimos kilómetros de la etapa, les hizo perder más de 5 horas al costado del camino, hasta que pudieron ser remolcados.

De esa manera, la tripulación mendocina no sólo llegó a la meta sino que, además logró imponerse en su divisional.

En cuanto a los restantes vencedores absolutos de la prueba, hay que destacar que el bonaerense Flavio del Zotto -compitió sin asistencia- con su Husqvarna 450, se coronó en Motos con un registro total de 43 horas 23 minutos y 31 segundos; el cordobés Facundo Viel (Yamaha) se quedó con el triunfo en Quads, con tiempo de 44:41.33, mientras que su comprovinciano Jeremías González Ferioli (Can Am), ganó en la clase UTV tras un cronometraje neto de 38:33.45.

Por otro lado, esta segunda semana de carrera era también válida por la segunda fecha de la temporada del Campeonato Sudamericano FIM de Cross Country.

En este apartado, los vencedores de dicha competencia fueron: Joaquín Debeljuh (Beta) en Motos; la boliviana Suany Martínez (Can Am) en Quads y Nicolás Zingoni (Polaris) en Autos.

Así, la tercera edición de la South American Rally Race ya es historia.