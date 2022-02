El SARR está en su tierra

La carrera a campo traviesa más difícil de la región ha llegado a suelo sanjuanino con el vivac entablado en el autódromo Circuito El Villicum. En horas de la mañana partió a Mendoza para seguir su recorrido.

Para la provincia de San Juan, el arribo de la edición 2022 de la South American Rally Race es uno de los eventos más importantes del año, en cuanto al deporte motor se refiere.

Por lo tanto, y con el desembarco de esta competencia que aglutina categorías de Motos, Quads, Autos y UTV’s a territorio provincial, el representante sanjuanino Federico Echegaray, se expresó en este medio.

En primera instancia, “Fede” contó por qué tuvo un gran retraso tras concluir la etapa de ayer, que se había largado en Chilecito.

“Tuvimos un percance: para evitar la temperatura, de motor prendo el electroventilador pero activo una ficha del auto que es para la doble tracción, y ahí ingreso a un río con mucha cantidad de agua, y el auto se enterró. Ahí habremos perdido mucho, mucho tiempo, tal vez más de una hora. Posteriormente nos empezamos a quedar sin nafta, para lo cual nos auxilió el público, con unos litros, para poder llegar.

No obstante, para el piloto del Can Am N° 203 llegó el momento más esperado de la carrera, el de transitar por lugares familiares: “el terreno, uno lo conoce. En San Juan siempre ha sido uno de los terrenos más duros que hemos tenido en este tipo de actividad y uno está acostumbrado a esto y lo disfruta”. Además, agrega: “creo que me voy a sentir mucho más cómodo y sabiendo que al final te espera la familia, que es algo muy hermoso”.

Por último, se deshizo en elogios para con la organización de esta prueba.

“Ha sido un trabajo extraordinario que ha hecho el crecimiento de esto y que, ojalá, sean fechas de mayor trascendencia internacional. Ya ha roto con las expectativas; gente de Europa no teníamos pensado que podía llegar a haber en el corto plazo, y ya lo tenemos. O sea, es muy bueno lo que se está logrando y creo que la organización, día a día, va tratando de hacer más esfuerzo para ser mejor”.

Mientras tanto, en lo que tiene que ver con el propio desarrollo de la competencia y, tras la finalización de la segunda etapa de la carrera, los ganadores del tramo de 550 kilómetros que unió Chilecito-San Juan fueron: Joaquín Debeljuh (Beta) en Motos; Andrés Frini (Yamaha) en Quads; Juan Cruz Yacopini (Toyota) en Autos y Jeremías Gónzález Ferioli (Can Am) en UTV’s.

La etapa n° 3 conectará a San Juan con Mendoza, siendo Tunuyán el destino final en un recorrido que tendrá 460 kilómetros totales, de los cuales 320 serán cronometrados.