El sanjuanino que va por el sueño mundialista

El 26 y 27 de marzo, San Juan recibe a una de las competencias más importantes del mundo: el Ironman 70.3. Mariano García, de 26 años, es uno de los inscriptos de nuestra provincia. Hace 8 años que entrena para esto y anhela una buena tarea para clasificar al mundial. “Desde noviembre trabajo de manera especial para esta prueba”, afirma .

Está a la vuelta de la esquina. La expectativa que hay por el Ironman 70.3 que se desarrollará la semana que viene en SJ crece minuto a minuto. Mucho más en los que vienen dejando litros de sudor en sus entrenamientos para participar y llegar de la mejor manera.

Mariano García es uno de ellos. El sanjuanino de 26 años lleva 8 años de entrenamiento en el mundo del triatlón.

“Con mi entrenador Tomás Perucca me he preparado todos estos años, y específicamente para esta competencia desde noviembre. Primero con la incertidumbre de querer saber si se hacía, y luego con la complicación de que es muy costosa. Pero con la ayuda de la Secretaría de Deportes y de la Federación Sanjuanina de Triatlón pudimos avanzar”, declara García.

El atleta de nuestra provincia sabe a lo que apunta y tiene los objetivos claros. La meta no es fácil. Pero tampoco se achica.

“Me gustaría poder clasificar al mundial. Se realiza, en Utah, Estados Unidos, el 28 y 29 de octubre de este año. Para eso tengo que ganar la categoría (de 25 a 29 años) y a eso estamos apuntando”, agrega al respecto.

Y como lo apuntado es grande, el sacrificio también lo es. Para eso Mariano García entrena 4 horas diarias, dejando muchas cosas de lado para conseguir llegar de la mejor forma.

“Vengo realizando buenos tiempos. Los números son buenos y eso generan expectativas. Me gustaría plasmar todo eso en la carrera para tener la chance de ir al mundial. Después, habrá que ver la realidad de calcular costos y demás, pero lo primero es clasificar”, sostiene con confianza.

Pedestrismo lo está entrenando en la pista de La Granja, en Santa Lucía, también para el lado de la zona del Dique. El ciclismo lo hace habitualmente por las zonas donde pasará la competencia, Rivadavia, Zonda, Ullum. Natación de aguas abiertas lo ha hecho en el embarcadero y pileta en el Almendro.

Además, le suma el gimnasio que realiza en El Palomar, bajo la supervisión de los profesores Adán Avendaño y Paolo Dante Pantuso.

“Por lo general son 4 horas promedio diarias, un día hacemos bici-natación, al otro día natación-trote y gimnasio, vamos cambiando así, y el sábado le metemos aguas abiertas, a veces los miércoles también”, cuenta sobre cómo son sus semanas.

“En las tres me defiendo bien, las he entrenado mucho, pero me siento más cómodo en la bici y corriendo”, declara.

Mariano no para. En 2019 fue Campeón Argentino de Triatlón en Catamarca y en los últimos años hizo podios en San Juan y Mendoza. Ahora va por el sueño mayor. Sin descanso, porque también trabaja y avanza en los metros finales de su carrera universitaria.

Preparación, ganas y un buen equipo de trabajo que lo sostiene, lo preparan para ir subiendo las aspiraciones. La semana que viene es la fecha, y todas las fichas de Mariano García están puestas ahí.