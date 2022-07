El sanjuanino que se ganó un lugar en el rugby de Italia

El segunda línea nacido en la cantera de la U sigue con su carrera en Europa y ahora estará en el Rugby Colorno en la primera división del rugby italiano.

Cada día hay una nuevas metas para cada ser humano.

Porque generalmente cuando se mira atrás hay cosas que se añoran. Pero también el mirar para adelante genera nuevas expectativas.

Seguramente cuando Federico Gutiérrez ingresó al campo de entrenamiento del Rugby Colorno en Italia, cerró los ojos y por un instante se le vinieron las imágenes de sus corridas con la guinda en la cancha del Palomar jugando para la U.

El Gran Salto del Fede, como lo conocen en el ambiente del rugby sanjuanino, es importante.

Hoy llega para jugar en uno de los equipos que mejor se armó en el Top Ten de Italia y donde hay un proyecto ambicioso para el equipo de la provincia de Parma.

“Venía de jugar en Francia en el Albi, me hablaron de este proyecto y me gustó porque detrás hay gente importante y que se apuesta a pelear entre los mejores. Es una opción que no la voy a desaprovechar” cuenta desde Italia Federico a la salida del penúltimo entrenamiento de la semana.

El club está iniciando la pretemporada y son los primeros contactos con los nuevos compañeros y esa es una nueva experiencia a enfrentar.

“Vengo de hablar francés y ahora italiano. Las primeras indicaciones las voy cazando porque el idioma del rugby es mundial. Pero ya había estado estudiando algo del italiano.

|

Creo que es cuestión de acostumbramiento” remarca con una sonrisa Federico, a quien lo llaman por otro nombre en su casa, en especial su mamá.

“Acá estoy solo, por supuesto que se extraña un poco. Pero aprendí hace mucho que para cumplir los sueños hay que sacrificarse. Cuando me fui de la U estuve jugando en Córdoba.

Después lo entrenamientos en Los Pumas y los Jaguares XV ya era mucho tiempo fuera de casa. Este es el camino que elegí y aprendí a disfrutar de estos momentos” contó el segundo línea.

A los 30 años, Federico Gutiérrez ya ha sumado una experiencia que le sirve para afrontar una etapa importante de su vida.

“Colorno es un equipo que en los últimos años ha peleado entre los mejores del Top 10 y creo que este año hay mucha ambición por parte del club, se me presentó un gran proyecto que apunta a los primeros puestos en el campeonato”, remarca Federico.

Desde Toulose en Francia a Parma en Italia y por la agencia de representantes llega a una ciudad en la que los ultimos años ha tomado a través de sus habitantes una pasión por la ovalada.

Federico ha dejado una buena imagen donde ha estado. Por donde ha pasado siempre dejó una huella y en los últimos cinco años donde se transformó en un jugador profesional.

“Cuando estaba en la U, nos enseñaron valores que son importantes para el deporte. Nos sirve para jugar pero también para la vida misma. Por eso voy a estar agradecido por siempre” reflexiona Federico.

Las ilusiones están intactas y a la vista hay un sueño por cumplir. Federico se hace fuerte en su capacidad de reinventarse cada día y de seguir jugando al rugby con el mismo amor que lo juega desde los 14 años cuando empezó a correr por el Palomar.