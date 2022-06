El representante del El Noba desmiente su muerte

En las últimas horas todo fue confusión acerca del estado de salud de El Noba.

Ocurre que en algunos medios periodísticos y en varios portales lo dieron por muerto, por lo que la noticia se viralizó en pocos minutos.

A tal punto que en las redes sociales algunos hasta escribieron una despedida para el cantante que está internado desde hace más de una semana.

Cabe destacar que el cantante de cumbia permanece en estado crítico en el Hospital El Cruce Dr. Nestor C. Kirchner de Florencio Varela luego de sufrir un accidente a bordo de su moto, mientras hacía maniobras peligrosas y conducía sin casco, hasta impactar contra un auto Peugeot 308 que estaba estacionado.

Como la noticia de la muerte del cantante crecía, primero fue su hermana quien aclaró a través de una historia de Instagram que no era cierto lo que se estaba diciendo. “Crónica miente.

Mi hermano está bien. Ustedes entienden la desesperación que me agarró estando acá en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empiecen a decir semejantes cosas”, escribió en su cuenta de Instagram.

La palabra del representante

En este contexto, fue Leo Vecchio, representante y amigo de El Noba, quien salió en sus redes a aclarar la situación.

“Gente, están hablando todo el mundo diciendo que Lauti falleció, que esto y que lo otro. Pero su corazón está funcionando todavía. Estamos sí en estado crítico acá en el hospital a la espera de un milagro como ya dijimos, pero bueno, acá estamos. Su corazón late”, dijo a través de un video.