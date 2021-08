El representante de Mascherano dice que en enero será DT

Walter Tamer, representante de Javier Mascherano, aseguró que el “Jefecito” va a ser entrenador “a partir de enero” y dejó abierta la puerta para que se siente en el banco de suplentes de Racing.

Días atrás, al conocerse el interés de la “Academia” por Mascherano, el presidente Víctor Blanco señaló: “En la presentación del torneo femenino, justo le tocó sentarse en la silla de al lado mío, y ahí le pregunté cómo se veía a futuro y si le gustaría dirigir. Me dijo que sí, pero no fue más que eso. Es interesante que él piense de esta manera y lo vamos a tener en cuenta”, dijo.

Ante esto, en declaraciones al programa “¿Cómo te va Benedetto?”, que conduce Marcelo Benedetto por radio AM 550, Tamer manifestó: “Javier tiene contrato hasta diciembre con la AFA, más claro que lo que dijo el presidente de Racing no hay.

Javier se conoce con varios presidentes de las instituciones por los viajes que realizan con la Selección”.

“Racing es un grande y tiene un plantel bárbaro, pero esto lo digo yo y no quiero ir más allá porque no conozco las conversaciones íntimas”, continuó el agente del ex mediocampista.