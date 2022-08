El Rawson dio su version sobre la denuncia de mala praxis de una joven trans

Emitieron un comunicado tras un caso que trascendió públicamente sobre una paciente que se atendió en el nosocomio.

Emma, una joven trans sanjuanina denunció que se realizó una operación en el Hospiital Rawson. La mujer señaló que hubo mala praxis y su caso se hizo público. En este sentido, la madre de la mujer dialogó con los medios locales y señaló que tras una operación las cosas se complicaron.

Además, indicó que “no la dejaron internada, solo le dieron más antibióticos y la mandaban de un lado para el otro. Casi que nos corrieron de cirugía general porque me decían que no la podían recibir, que no tenían camas”, apunta Sonia. Y continúa “anoche la estabilizaron porque estaba con fiebre, con vómitos. Pero tiene una infección que está avanzando mucho. Me dijeron que vaya el sábado de nuevo para ver si la operan, pero yo tengo mucho miedo por la salud de mi hija”.

Ante estas declaraciones de la madre de la mujer, El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado oficial para dar a conocer lo que pasó:

Acerca del caso de la paciente que lleva adelante un proceso de cambio de género en esta institución sanitaria y que ha tomado estado público:

Que la paciente está bajo permanente seguimiento médico desde principios de 2018 por cambio de género.

Que, desde ese entonces, se le brinda diferentes atenciones desde los distintos servicios médicos: desde el Consultorio de Diversidad Sexual, quienes le brindaron asistencia, asesoramiento y tratamiento en cada ocasión que lo solicitó, a pesar de contar con una obra social privada.

La paciente es intervenida quirúrgicamente el 16 de Mayo del corriente año para una reasignación de género y mastoplastía, resultando exitoso el procedimiento y concurriendo esporádicamente a controles en Consultorios de la Diversidad.

Se aclara, además, que toda cirugía conlleva su riesgo, se les explica el procedimiento, y los pacientes firman un consentimiento informado, fue abordada por un equipo interdisciplinario tanto por el equipo médico, psicológico, trabajadores sociales, etc.

Hasta el momento todos los implantes mamarios realizados en este hospital han sido plenamente exitosos y ninguno presentó complicaciones como sucedió en este caso.

Que la paciente no consultó posteriormente por ningún tipo de molestia y recién lo hizo el día 2/08 en el Consultorio de la Diversidad, la cual fue valorada por el cirujano y se le otorga un turno para estudios pre quirúrgicos para el día 3/08. En la madrugada del 3/08 la paciente recibió atención médica en el servicio de Urgencias.

El mismo 3 de agosto tenía otorgado el turno por el cual debía concurrir a realizarse análisis pre quirúrgicos para una cirugía de reemplazo de prótesis mamarias y no asistió al hospital.

Que toda la atención médica y seguimiento psicosocial que se le realizó está plenamente documentado y demuestra claramente que jamás se desatendió a esta paciente.

Que en este Hospital no hay ninguna queja registrada por parte de la paciente o familiares respecto de toda la atención brindada. Y se encuentra internada en la institución recibiendo toda la atención médica.