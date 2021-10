El Puyutano tiene el futuro en sus manos

Desamparados viene de ganar 6 puntos que le dan la chance de depender de sí mismo para clasificar. El domingo visita a Juventud en San Luis, en una finalísima. Si gana clasifica. Si empata o pierde debe esperar que se den otros resultados. Peñarol ya está adentro.

No depende de nadie. Eso ya es algo muy importante en el fútbol. Además, con lo irregular que fue su andar a lo largo del campeonato, llegar a la última fecha con esta chance no es poca cosa.

También, dentro de lo positivo, es que el equipo viene creciendo en lo referido al juego colectivo, de hecho este fin de semana que pasó tuvo un plantel totalmente diezmado por lesiones, pero igual se las bancó.

Obvio que hay muchos contrapuntos, por ejemplo que el rival es directo, saldrá a jugar con el mismo objetivo, es un buen equipo y juega de local.

Desamparados viene jugando partidos como finales, y este domingo no será la excepción. Desde las 17.00, mismo horario que todos los partidos que definen cosas, visitará a Juventud de San Luis.

Si bien es cierto que desde la semana que viene comienzan los play offs, donde un mal paso significa quedarse en el camino y despedirse del campeonato, para el Puyutano esto se adelanta.

Para el Víbora, el mata-mata empieza este finde. La clasificación se la juega en esta fecha, la última de la etapa clasificatoria.

Por otra parte, el también sanjuanino Peñarol, está más tranquilo, ya que está clasificado, y su meta ahora es terminar lo más arriba posible, para ver si puede entrar a la Copa Argentina y también para acceder a un rival, en los papeles, más accesible en la llave que venga.

Como dijimos, si Desamparados gana también clasifica, pero si no lo hace también lo puede hacer, y ahí habrá que sacar la calculadora.

Lo concreto es que entre Juventud, Desamparados, Ferro y Villa Mitre hay dos que quedarán adentro y dos afuera. A los pampeanos el Puyutano lo deja afuera en caso de empatar en puntos, por resultados entre sí.

Si Desamparados empata, tiene que esperar que no ganen Ferro ni Villa Mitre. Y si el Víbora pierde, debe anhelar por una derrota de los pampeanos y un empate o derrota de los bahienses.

Las chances están. La esperanza también. La verdad será el domingo, y ahí se conocerá como sigue esta historia.

DESAMPARADOS CLASIFICA SI…

1- GANA

Si el Puyutano vence a Juventud Unida Universitario en San Luis clasifica sin importar los otros resultados. Podría escalar hasta el 5º puesto si pierden Olimpo y Peñarol y gana Ferro.

2 – EMPATA Y NO VENCEN FERRO NI VILLA MITRE. En este caso se daría en la peor situación que el Víbora iguale en puntos con los de Pico. Ahí Sportivo se impone por sistema olímpico (duelos entre sí, ganó los dos partidos).

3 – PIERDE: FERRO ES DERROTADO Y VM NO GANA. En este caso se podría dar un triple empate entre Desamparados, Ferro y Villa Mitre, y ahí vuelve a imponerse el Verde sanjuanino, que le ganó a los pampeanos los 2 partidos. Con Villa Mitre ganó y perdió.