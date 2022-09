El programa completo del Festival día del Boxeador

El Club Julio Mocoroa organiza para este viernes un festival boxístico, celebrando el Día del Boxeador. La pelea de fondo será con el regreso al ring de Cecilia Román.



La actividad se iniciará a las 21 y habrá combates amateurs entre representantes locales y otras de carácter interprovincial.

Mañana, a las 18, será el pesaje en el hotel Del Bono.

Programa

Peleas provinciales amateurs

Hasta 57 kg – Cadetes: Jeremías Castillo (MOCOROA) vs. Jaime Muñoz (LANDINI)

Hasta 54 kg – Mayores: Marcos Firmapaz (MOCOROA) vs. Leonardo Zardines (ESTRELLA JUNIORS)

Hasta 91 kg – Mayores: Ramón Manrique (MOCOROA) vs. Fede Mercado (ESTRELLA JUNIORS)

Interprovinciales amateurs

Hasta 54 kg – Menores: Bruno Núñez (SJ) vs Uriel Diaz (S. LUIS).

Hasta 60 kg – Juvenil: Carlos Herrera (SJ) vs. Juan Castillo (SL).

Hasta 64 kg – Mayores: Elías Moreno (SJ) vs. Santi Mercado (SL).

Hasta 48 kg – Valentina Fernández (SAN JUAN) vs. Adriana Barrientos (SAN LUIS).

Hasta 51 kg – Fatima Villafañe (SJ) vs. Yenifer Ávila (LA RIOJA).

Profesional

Ligero – 4 rounds: Sebastián Martín (SJ) vs. Juan Sánchez (Bs. As.)

Liviano – 4 r.: Leo Luna (SJ) vs. Exequiel Leguizamón (Catamarca)

Super Gallo – 6 r.: Ceci Román (SJ) vs. Antonella Molina (E. Ríos)