Procesar las bases del censo llevará más de un año

Claudia Lecich, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia aseguró que el 95% de la población fue censada y que el 5% restante se completará en los días que restan hasta el martes.

El censo 2022 que se realizó el pasado miércoles 18 de mayo quedó inconcluso y debe completarse. Por eso el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reabrió el sistema digital al tiempo que inició la denominada Etapa de Revisión, que consiste en volver al campo para visitar a los que no se censaron.

La directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas que depende del ministerio de Hacienda, Claudia Lecich, responsable de la tarea en la provincia, dio detalles acerca de la tarea a desarrollar de aquí en adelante hasta el próximo martes, día hasta el que se extendió el plazo para completarlo.

La funcionaria indicó a Zonda TV que “lo primero que se hace es cuidar el material para lo cual durante jueves y viernes se hizo el repliegue del mismo. Pero debido a la gran cantidad de datos, teniendo en cuenta por ejemplo que son 60 preguntas las que figuran en el formulario, no se puede tener avances”.

Amplió que el procesamiento de toda la base censal la hace INDEC , “por eso, una vez que se envió el material en papel comienza el período de recuperación, que metodológicamente se prevé, es algo normal y no es una falla que haya tenido el censo”.

Además destacó que es muy bueno que se haya logrado cubrir el 95% de la población.

Posteriormente explicó que “ahora salimos a recuperar ese 5% que ya se tiene identificado por la cartografía dónde está”.

La funcionaria añadió que las personas que se censen en forma digital no hará falta que sean visitadas nuevamente debido a que ingresarán directamente en el sistema del INDEC, “o sea que solamente se visitará a los que deben hacerlo en papel”, afirmó.

En cuanto al tiempo que debe transcurrir para conocer datos precisos y certeros reveló que “por las experiencias de los censos de 2001 y 2010 el procesamiento de las bases lleva más de un año. Con el sistema digital actual podríamos tener datos a principios del año que viene”, confió.

Se inició el relevamiento

Los equipos de campo ya iniciaron el relevamiento casa por casa de las personas que no se censaron a los que desde hoy se sumarán operativos especiales de refuerzo en los departamentos de Pocito y Rivadavia. El primero partirá a las 9 desde el Polideportivo, ubicado en Maurín y Picón con 25 censistas y el segundo de Infinito por Descubrir (IxD), en el mismo horario con 3 combis y 44 censistas.

SI NO FUE CENSADO

Los censistas pasarán por las viviendas no censadas. Si el censista no pasó por su domicilio, se puede colaborar realizando el Censo Digital en la página del censo 2022. gob.ar

Ingresar y completar el formulario, para que un censista se contacte con usted para coordinar una entrevista.

Enviar un correo a [email protected]

Asunto: No fui censado/a – nombre del departamento

En el mensaje: Nombre de pila (Sin apellido)

Teléfono de contacto:

Horario para contactarlo:

Departamento/Localidad/ Barrio

En forma presencial en la Sede Central – IxD. Calle las Heras y JB Alberdi

Finalmente se mantienen disponibles para consultas el 0800-3452022 de Indec.

MÁS DIPUTADOS

Según la Constitución, la Cámara baja debería actualizarse cada 10 años, aunque eso no sucede desde 1983. Corresponde un diputado cada 33.000 habitantes. Tras el censo, aseguran que la Provincia de Buenos Aires debería tener 30 diputados más, pero también Córdoba, Mendoza y Santa Fe deberían crecer y, entre las que perdería peso, está la Ciudad de Buenos Aires.

Claudia Lecich

“El censo digital no sólo facilitó el trabajo del censista sino que agilizó el proceso porque ese dato ya está incluido en la base de datos del INDEC”.