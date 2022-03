“El problema de la escasez de gas oil es la falta de divisas”. En SJ como en todo el país las estaciones de servicio venden por cupos, Bernardo Turcumán, secretario del sector que las agrupa aseguró que esto ocurre en la provincia desde hace 15 días pero recién ahora empezó a notarse.

Escribe: Omar Andrada

En SJ ya son varias las estaciones de servicio que venden el gas oil y el diesel con cupos para de ese modo abastecer a los clientes debido a la escasez.

Bernardo Turcumán, secretario de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia aseguró a Zonda Diario que “esto ya viene ocurriendo desde hace 15 días lo que pasa es que recién ahora empezó a notarse”.

Explicó que primero afectó a los “grandes consumidores como la industria, las fábricas, el agro a los transportistas que se los abasteció con las reservas que tienen las estaciones de servicio, pero llegó el momento en que necesitan cargar lo que realmente consumen y no son 15 litros”, afirmó.

“No tenemos la esperanza de que esto mejore y no es por ser pesimista, sino porque nada indica lo contrario”. (Bernardo Turcumán)

Acerca del consumo en el país contó que “es alrededor del 20% lo que falta de combustibles pesados, es decir gasoil y diesel porque con la nafta no hay problemas”. Al profundizar en el tema confió que la causa “es Argentina, porque la guerra afecta a todo el mundo y es cierto que aumentó el petróleo. Ahora, los países normales que tienen plata y dólares compran el petróleo y no sufren éstas consecuencias, pero Argentina simplemente no tiene divisas para comprar y por eso las padece”.

Respecto sobre si se vislumbra una pronta solución al problema indicó que “no hay ninguna explicación, porque la cámara quiso hablar con el gobierno pero nadie constestó ni dio audiencia. Lamentablemente no tenemos información para decir si se va a arreglar en 5 días o en dos años”.

Turcumán insistió en que teniendo las divisas, en 24 o 48 horas, a más tardar, de solicitado llega el combustible.

Aclaró que el consumo de combustible, tanto líquido como gas “tiene en SJ un crecimiento sostenido desde hace cuatro años atrás”, y es otro de los factores que influye en la demanda.

Agregó que “dentro de la Avenida de Circunvalación casi no se nota el inconveniente porque los autos llenan el tanque con 30 o 40 litros. El problema es para los camiones que cargan 200 litros, es decir afecta a las estaciones ruteras como las de Pocito, Albardón o Caucete”.

Además reveló que “la demanda hace que las empresas petroleras cuiden sus aleros y dejan de vender a granel a las usinas eléctricas, a las compañías de ómnibus, o sea dejan la venta masiva. y la demanda recae sobre las estaciones de servicio que abastecen a los clientes menores”, concluyó.

Volumen

Según el último informe, el punto de equilibrio de una estación de servicio con dos operarios de playa por turno, un cubrefrancos, un encargado de turno y un empleado administrativo fue, durante febrero, de 298.00 litros, volumen mensual que no alcanza 59,4% de las estaciones de servicio del país.

Incremento

Aunque el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino se incrementó 2,1% en febrero, con subas en 16 de las 24 jurisdicciones provinciales, se mantiene 4,7% por debajo del nivel de abril de 2018, situación que ocurrió en 18 de las 24 jurisdicciones provinciales.

En pérdida

Esta situación agrava aún más a un sector que viene operando a pérdida desde la recesión de 2018. El mercado minorista de combustibles líquidos perdió ventas por 8,2 millones de m3, lo que representa 5,2 veces el volumen total vendido durante abril de 2018, el mes tomado como referencia.

ADVERTENCIA EMPRESARIA

Pese al leve repunte de ventas en los combustibles en febrero pasado y la incipiente suba de precios, desde la Confederación de Entidades de Hidrocarburos (Cecha) advirtieron una vez más que “estamos a las puertas de una crisis que afectará a toda la cadena productiva”.

“El atraso del 32% en los precios es lo que llevó a que hoy estemos frente a las primeras señales de desabastecimiento en combustibles claves como gasoil y el diesel. Es urgente que el Gobierno convoque a todos los actores del sector y busquemos soluciones para garantizar su normal funcionamiento”, alertó el presidente de Cecha, Gabriel Bornoroni.

“Hace tres meses que venimos avisando por todos los medios que esto iba a pasar. Hoy en las estaciones estamos operando con sistema de cupo, podemos vender 15 litros de gasoil por cliente”, agregó Bornoroni.

“Esto no sólo afecta a las estaciones, que operamos a pérdida desde hace años, sino a toda la cadena productiva. En estas condiciones, no está garantizado el combustible para levantar la cosecha”, advirtió.

“Los dos aumentos de precios en los combustibles aplicados durante este año no achican el desfasaje del 32% que hay entre el precio internacional del barril del petróleo y su valor de venta en el mercado local. Hoy hay escasez, porque las petroleras compran caro afuera y venden barato en el país. Intentamos explicarle esto al Gobierno por todos los medios, pedimos reuniones, gestionamos por todas las vías y no fuimos escuchados”, explicó el dirigente.