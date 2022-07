El Primero de Fran

Francisco Álvarez, el jugador nacido en la cantera de San Martín convirtió su primer gol en Primera División con la camiseta de Patronato. El rawsino contó todas sus sensaciones y como es la vida de un jugador en la máxima categoría.

Mas rápido que un bombero. Mas fuerte que Superman. Simplemente Francisco. No es el Papa, pero en Patronato de Paraná apostaron por él, por su juventud y por su enorme futuro.

El Rawsino formado en la cantera de San Martín, con quien debutó en Primera División antes que descendiera a la primera Nacional en el 2018, volvió a tener revancha en la máxima categoría del fútbol argentino.

El jueves Patronato venció 1 a 0 Tigre con el gol convertido por él.

“Cuando terminó el primer tiempo Quintana no estaba bien y Facundo (Sava el DT) me dijo que me moviera. Tuve la suerte que apenas entré hubo un córner y me pude desmarcar por atrás y cabecear”, empezó contando desde Paraná el Chummi, como le decían en San Juan a Francisco Alvarez.

Ese fue el primer gol en primera convertido por el sanjuanino en 8 partidos que lleva con la camiseta del Patrón de Paraná.

“Esta posibilidad surgió a partir de que no tenía continuidad en Talleres, apenas pude jugar un partido y creo que acá la puedo tener. La estoy consiguiendo de a poco con el apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros. Encontré un buen grupo y eso es importante” remarca Fran, mientras cuenta que prepara el almuerzo.

Hay lineamientos a cumplir y desde el cuerpo técnico para los jugadores que viven solos se les entrega un plan alimentario para cumplir diseñado por una nutricionista.

“Aparte de la experiencia en el fútbol, aprendí a cocinar y por suerte sano. Me cuido en todo, porque es la manera de pelear por un lugar. Al principio cuando estaba en Córdoba me costó, pero acá tenés mucho tiempo y cuando no se entrena, se descansa, se miran videos de rivales, se estudia y leo un par de libros de fútbol que me regaló un amigo” confiesa Francisco.

De los 7 partidos jugados en la Liga Profesional, fue titular en 2 y en los cinco restantes ingresó. Además fue titular en el partido que jugó por Copa Argentina.

“Patronato es un club como San Martín con gente muy pasional pero tranquila. La ciudad es linda, no he salido mucho porque los tiempos no te dan pero me encontré con gente muy correcta, quizás algo mas fría que la de Córdoba” remarca el defensor de 22 años.

En San Martín el año pasado tuvo un gran rendimiento que lo llevo a ser tenido en cuenta desde Talleres quien se lo llevó y hoy es el dueño del pase y lo entregó a préstamo a Patronato.

Los tiempos son tiranos para el jugador de primera. Horarios a cumplir para todo.

“Facundo es tranquilo, pero depende de cada uno. Aprendí que para llegar hay que ser respetuoso de todo, no solo con el entrenamiento sino con los pequeños detalles como el descanso y las comidas” relata el pibe que tiene destino de grandeza si sigue por el mismo camino que él empezó a construir.

LOS NUMEROS DE FRANCISCO ALVAREZ

666: Minutos lleva jugados en este años en primera division sumando el partido con Talleres y los 8 con Patronato.

48: Partidos jugó con la camiseta de San Martín la gran mayoría en la Primera Nacional pero debutó el 12 de febrero del 2018 ante A. Tucumán.

JUEGA Y GANA

Francisco Fabián Alvarez de 22 años llegó a Patronato de Paraná proveniente de Talleres de Córdoba que lo cedió a préstamo.

Debutó a los dos días que llego y fue en el partido con Aldosivi por la 3° Fecha de la Liga Profesional que fue empate 1 a 1. Allí ingresó en los últimos 8 minutos.

En la fecha siguiente estuvo en el banco de suplentes frente a Sarmiento en la derrota 3 a 1. Allí jugó 21 minutos e ingresó por Leys.

En la 5° fecha ya fue titular contra Independiente y el equipo ganó 3 a 1. En la siguiente volvió a ser titular en el empate de visitante con Newell´s 2 a 2.

Luego vino el partido de Copa Argentina frente a Colón donde fue titular. Allí pasaron por penales. Los dos últimos juegos fueron en la derrota con Arsenal que no fue titular y la victoria con Central Córdoba 3 a 1 de visitante fue titular. Contra Tigre ganó 1 a 0 pero ingresó en el ST.