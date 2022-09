El Presidente se reúne con Georgieva y prepara el discurso que dará ante la ONU

Si bien se registra una ausencia notoria de mandatarios porque muchos se trasladaron al Reino Unido para participar de las exequias de la reina Isabel II, eso no impidió que la cotidianidad de Nueva York se viera alterada por la presencia de las distintas comitivas, a tal punto que en la ciudad se refieren a esta época como “los días ONU”.

Por la tarde, en tanto, mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Portugal, António Costa.

A las 19, se sumará además en la sede del Consulado en Nueva York a una muestra sobre el Museo de Memoria ESMA en el marco de la postulación de ese sitio como patrimonio mundial de la Unesco.

El martes, en tanto, el Presidente mantendrá a las 10 una bilateral con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y a las 12 expondrá en la universidad The New School, situada en el Bajo Manhattan, con la premisa “Enfrentar desafíos globales: una perspectiva latinoamericana”

Ese mismo día el Presidente se reunirá con sus pares del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de Francia, Emmanuel Macron.

El mandatario almorzará a las 14 en el Hotel Intercontinental con Sánchez, por iniciativa del mandatario español, en un encuentro en el que se abordará el tópico de la seguridad alimentaria.

Por la noche, Fernández se sumará a una cena patrocinada por Macron, que versará sobre energía y alimentos.

El miércoles 21 la comitiva se trasladará a Houston, Texas, donde el Presidente ofrecerá a las 12.45 una “megapresentación sobre las potencialidades y el crecimiento” del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta ante unas 80 empresas del sector que no están en el país.

Por su parte, Cafiero mantendrá ese día reuniones con sus pares de Estados Unidos, Antony Blinken; de China, Wang Yi, y de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en el evento “The right to be me”, y en las reuniones Celac-China y Celac-India, respectivamente.