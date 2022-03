El presidente negó tarifazos y reformas laborales y jubilatorias. Deuda con el FMI, la relación con la oposición, la inflación, el rol de la Justicia y la agenda legislativa, fueron los temas abordados por el presidente Alberto Fernández, en su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa.

Más allá de los anuncios, del repaso de su gestión y del esfuerzo por generar “esperanza” durante su discurso de una hora y 37 minutos de duración, eran en principio dos los focos de mayor expectativa originados a partir de la presencia del presidente Alberto Fernández en el Congreso nacional.

Por un lado, las negociaciones en torno del mentado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las asperezas ocasionadas en el seno de la coalición de Gobierno con motivo el principio de entendimiento alcanzado con ese organismo. Y por el otro, un segundo aspecto cardinal de la coyuntura política nacional e internacional como lo es el conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania a partir del ataque de Rusia a su vecino país: a propósito, se demoró largos días la Argentina en calificar formalmente lo que está sucediendo en esa nación europea como una “invasión”.

En este sentido, Fernández comenzó su discurso refiriéndose a este asunto y si bien utilizó esa palabra (“invasión”), se abstuvo una vez más de condenar el accionar de Rusia.

Promediando su discurso se refirió a otro aspecto saliente, el acuerdo con el FMI, ocasión en la que además de enviarle un mensaje al núcleo duro kirchnerista en el Gobierno, en especial a Máximo Kirchner, se empeñó en tensar la cuerda de la relación con la oposición, sobre todo con Juntos por el Cambio (JxC).

Tras cuestionar al arco opositor por haber dejado a la coalición gobernante sin Presupuesto en 2022, Fernández instó a la Justicia -a la que volvió a criticar sin anestesia durante su discurso- a investigar responsabilidades en funcionarios de la gestión anterior con motivo el multimillonario préstamo en dólares solicitado oportunamente al FMI. Fue entonces cuando en medio de un alboroto, legisladores del PRO -el partido liderado por Mauricio Macri- abandonaron el recinto, en un acontecimiento verdaderamente inusual.

Bajo la lupa de los legisladores

Los seis diputados nacionales y los tres senadores por San Juan analizaron el discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el enicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa.

El presidente Alberto Fernández se presentó ayer ante la Asamblea legislativa para dar inicio a las 140° sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En ese marco, realizó una evaluación de sus primeros dos años de Gobierno, del impacto de la pandemia, describió los lineamientos del futuro acuerdo con el FMI y fijó las metas de su gestión para lo que resta de su mandato.

Tras lo cual, Zonda Diario, habló con los legisladores sanjuaninos que dieron su impresión del discurso del máximo mandatario nacional. La extensa alocución de Alberto Fernández en el Congreso fue puesto bajo la lupa de los senadores: Roberto Basuald0 (Producción y Trabajo), Cristina López y Rubén Uñac (Frente de Todos).

Los diputados: José Luis Gioja, Walberto Allende, Fabiola Aubone, Graciela Caselles (Frente de Todos), Marcelo Orrego y Susana Laciar (Juntos por el Cambio).

Algunos se expresaron en coincidencia y otros, obviamente en desacuerdo, pero todos expresaron sus puntos de vista.

Gioja: “un discurso valiente y descarnado”

“Fue un discurso valiente por lo descarnado al describir el momento crucial del mundo. Mostró que hay un programa a seguir, arreglar con el FMI y luego potenciar la producción, el trabajo y combatir la especulación con metas claras de exportación”.

López: “sus palabras fueron esperanzadoras”

La senadora comentó que “fue un discurso equilibrado con fases pragmáticas y un halo esperanzador respecto al crecimiento del país”. Aseguró que se demostró que “el Congreso está funcionando” y consideró como muy importantes los anuncios hechos en materia de educación”.

Aubone: “marcó una hoja de ruta de lo que viene”

“Marcó una ruta de lo que viene con futuro, esperanza, recuperación del empleo y que el acuerdo con el FMI no implica no implica reforma jubilatoria, laboral, que no habrán tarifazos. Que el crecimiento es lo primero para elograr establecer el país”.

Allende: “fue un mensaje claro con respecto al FMI”

“Fue un mensaje positivo y claro con respecto al acuerdo con el FMI: tarifas, tema previsional, reforma laboral. Trajo tranquilidad con esas precisiones que se habían puesto en duda que con muy mala intención pretendían instalar en la sociedad algunos sectores”.

Orrego: “esperábamos un plan de gobierno claro”

“Esperábamos escuchar un plan de gobierno claro. Pero en vez de eso, escuchamos agravios. Una vez más el presidente tomó la triste decisión de dedicar su discurso a mirar al pasado, a seguir excusándose y buscando responsabilidades afuera”.

Laciar: “el presidente sigue echando la culpa a otros”

“Es increíble la ceguera que hay sobre la situación de la Argentina. El presidente sigue echando culpa a otros sin asumir su responsabilidad. Es un estado débil producto de la flaqueza de su liderazgo. Solo fue un discurso donde el palco sindicalista lo aplaudió”.

R. Uñac: “celebro el desarrollo de energías limpias”

“Celebro las inversiones de YPF, para colocar al país como potencial exportador de energía a través de distintos proyectos, así como el fomento y desarrollo de energías limpias, como sucede en nuestra provincia con la energía fotovoltaica”.

Basualdo: “esperaba un discurso de acercamiento”

“Esperaba un discurso que promueva el acercamiento, que impulse el consenso y el trabajo conjunto, que es lo que va a permitir generar propuestas superadoras en pos de un país mejor, con más inclusión y trabajo, con más salud, seguridad y educación. No fue así”.

Caselles: “Marcó la realidad y el horizonte”

“Desde la humildad ha marcado la realidad y el horizonte del país. Fue claro cuando se refirió al FMI y la necesidad de mejorar la inflación y generar empleo. Reconoció los errores y también las cosas positivas que se hicieron que marca un crecimiento desde lo económico”.

UÑAC PARTICIPÓ DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

El gobernador Sergio Uñac siguió las instancias del discurso del presidente y precisó “Debemos alcanzar un acuerdo con el FMI encontrando un punto de equilibrio que implique cumplir con el FMI sin afectar las variables internas que hacen al desarrollo de los argentinos. Hay que superar estos dos años de pandemia que han sido muy difíciles”.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!