El presidente logró una foto de unidad en apoyo a Cristina

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy una reunión en Casa Rosada con diferentes sectores sociales el día después del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



El intercambio duró más de una hora y media, y tuvo por objetivo alinear posturas y alcanzar un consenso contra el episodio de violencia y “los discursos de odio”.

Para eso, convocó a referentes sindicales, de derechos humanos, sociales y empresariales en respaldo de la ex mandataria, con quien estuvo reunido durante 40 minutos en Juncal y Uruguay. .

Junto a las titulares de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, el Presidente .

Logró así una foto de unidad con distintos sectores, pero que dejó por fuera la dirigentes de la oposición que no fueron convocados al intercambio.

Entre los gobernadores que asistieron se vio a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco) y Antonio Marocco (vicegobernador de Salta).

Por parte de la centrales sindicales estuvieron presentes Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano (del triunvirato de la CGT), también Hugo Yasky (CTA), Roberto Baradel (SUTEBA), y Andrés Rodríguez (UPCN).

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, y Alfredo González, presidente de la CAME, estuvieron en el Salón de las Mujeres en apoyo a la ex mandataria, ubicados a sillas del jefe de Gabinete, Juan Manzur, la secretaria de Legal y Ténica, Mercedes Marcó del Pont, y la portavoz, Gabriela Cerruti.

De la delegación de Derechos Humanos encabezadas por De Carlotto y Taty Alemida, se vio también a Graciela Lois (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), Eduardo Tabani (copresidente de la Asamblea Permanente de los DDHH), Carlos Pisoni (HIJOS), Virgina Franco (HIJOS), Candela Fernández (NIETES), Paula Lichvatky (CELS), Malena Silveira (Liga Argentina por los Derechos del Hombre).

Los primeros en llegar a Casa de Gobierno fueron Amos Linetzky, presidente de la AMIA y Christian Hooft, presidente de ACIERA.

Junto a ellos, fueron parte del intercambio Jorge Gómez (ACIERA); Jorge Knoblovits, presidente de DAIA; Aníbal Bakir, presidente Centro Islámico; Marcelo Castro (FAIE); Claudio Bravo (FAIE); Hamid Bid (Asociación Árabe Argentina Islámica); Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y Máximo Jurcinovic (Conferencia Episcopal Argentina).

Por último, participaron en representación de los actores sociales el los dirigentes Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Esteban Castro (UTEP) y Gildo Onorato (UTEP). .

Previo al inicio del encuentro, se lo vio a Pablo Morayano por los balcones de Casa Rosada observando las dimensiones de la movilización que se están llevando adelante en Plaza de Mayo.