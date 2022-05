El Presidente envía al Congreso un proyecto para ampliar licencias por nacimiento

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes el envío al Congreso del proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, que entre otras iniciativas establece la ampliación de las licencias por maternidad de 90 a 126 días y por paternidad de los actuales dos días a 15, mientras que además implementa una licencia por adopción por 90 días para madre y padre.



El jefe de Estado había anunciado un proyecto de estas características durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del pasado 1º de marzo y ahora ratificó que en breve será girado al parlamento para su tratamiento.

En la ceremonia del anuncio, realizada en la plaza Colón ubicada justo detrás de la Casa Rosada, estuvo acompañado por la ministra de las mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, el de Trabajo Claudio Moroni, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la del PAMI, Luana Volnovich.

“Desde el primer día que llegamos nos propusimos ampliar derechos porque el pueblo de esa forma podrá desarrollarse”, sostuvo el mandatario, quien agregó: “La obligación de cuidar a los hijos es del padre y la madre por eso estamos ampliando las licencias por maternidad y paternidad”.

El proyecto además reconoce el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, a través de la creación de una asignación para personas gestantes, personas no gestantes y por adopción.

El monto de esta asignación consistirá en el pago mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil y se establece el mismo régimen para personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la Administración Pública Nacional.

El proyecto de ley establece modificaciones a la legislación vigente de manera que los períodos de licencia pasan a ser cubiertos por la seguridad social y no por la parte empleadora.

La iniciativa no implica ningún incremento de costos para los empleadores dado que se prevé que las nuevas licencias y la extensión de las vigentes sean financiadas por la seguridad social, se informó.

En el caso de la extensión de la licencia para personal gestante, se prevé que la licencia de 90 días pase a ser de 126 días.

Estos días podrán utilizarse durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores, con opción de usar 30 previos y 96 luego del nacimiento.

En las personas no gestantes, se prevé que la licencia por paternidad de 2 días que hoy se encuentra vigente en la legislación, pase a ser de 90 días, independientemente de su género.

Respecto de su uso, 15 días deben ser utilizados apenas se produce el nacimiento y el resto pueden usarse dentro de los 180 días posteriores al nacimiento.

Este aumento de las licencias para personas no gestantes se prevé progresivo, es decir que se realizará de manera escalonada: a partir la entrada en vigencia de la Ley, se elevará la licencia a 15 días; luego de dos años, a 30; luego de cuatro a 45; luego de seis a 60 días y al cumplirse ocho años de vigencia de la Ley, la licencia será de 90 días.

Por otro lado, se crean licencias para futuros adoptantes y licencias por adopción, estableciendo una de 2 a 12 días por año para quienes estén por adoptar para visitar al niño/a o adolescente que se pretende adoptar.

En caso de adopción, el proyecto prevé una licencia de 90 días de los cuales 15 deben ser utilizados inmediatamente con posterioridad a la notificación de la resolución judicial que otorga la guarda con fines de adopción al niño o adolescente y el resto, dentro de los 180 días posteriores a esa notificación.

También crea una licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción médicamente asistida y la extiende de 3 a 10 días en el caso que tuviesen hijos/as menores de edad a cargo.

Al respecto, se informó que el universo de la reforma alcanza a más de 8 millones de personas, entre ellas 5.000.000 que están bajo la Ley de Contrato de Trabajo; 450.000 bajo el régimen de trabajadoras de casas particulares; 350.000 bajo el régimen de trabajo agrario; 380.000 con trabajo autónomo; 1.500.000 de monotributistas; 400.000 monotributistas sociales y 190.000 trabajadoras/es de la Administración Pública Nacional.

Asistieron al acto la mayoría de los ministros del Gabinete; una comitiva de la CGT integrada por Héctor Daer, Hugo Moyano, Juan Carlos Schmid y Jorge Sola; el titular de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, y el de la UIA, Daniel Funes de Rioja.