El presidente de CAME llega a SJ

Es el empresario chaqueño Alfredo González. Arriba luego de una masiva participación cuyana en un encuentro en Buenos Aires.

Este martes llegará a la provincia, el presidente de CAME- Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa- Alfredo González a la provincia. El dirigente es la primera vez que llega a la provincia por lo que desarrollará una ajustada agenda con saludos protocolares al gobierno y reuniones con sectores productivos.

También, el empresario chaqueño participará de la Cena Anual de la Federación Económica de San Juan, se realizará este martes en el Club Social.

El presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi al dar detalles de la llegada del titular de la CAME afirmó que “en un marco de integración con la provincia de Mendoza y San Luis, llega a la provincia el presidente de CAME Alfredo González, quien participará de la cena anual de Federación Económica de San Juan, que se llevará a cabo en el Club Social”. Además González será recibido por el vice gobernador Roberto Gattoni.

También visitará la provincia el presidente de la Federación Económica de Mendoza. Explicó que estaba previsto que llegue el presidente de la Federación Económica de San Luis, pero no lo podrá hacer porque ellos tienen también la celebración anual el miércoles.

Por esta razón “para el año que viene vamos a ponernos de acuerdo para hacer las celebraciones en días diferentes para que podamos estar en cada provincia”, dijo Minozzi.

De hecho los cuyanos hace unos días participaron de la cena anual de CAME, con una gran delegación.

Minozzi explicó “en este marco de integración regional vamos a hacer acciones simbólicas. En enero nos vamos a juntar en una foto Barreal Uspallata, en la Ruta 40 San Juan Mendoza y en el ferrocarril”. Agregó que “con esto queremos marcar la tendencia de las fuerzas vivas y la necesidad de la conectividad”.

González es un empresario industrial ganadero. Entre los cargos que ocupó fue la Secretaría Gremial de CAME y ahora ocupa la presidencia. También es miembro de la Bolsa de Comercio de Chaco.