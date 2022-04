El posteo de Zaira Nara tras la versión de separación y nuevo romance. La modelo compartió este viernes en la mañana una postal que derriba los rumores de ruptura con Jakob Von Plessen.

Zaira Nara quedó envuelta en una polémica versión de separación y nuevo romance según contaron en LAM (América). Sin embargo, este viernes la modelo se encargó de compartir un contundente posteo para aclarar los tantos.

El viaje de Zaira con amigas a Miami despertó rumores de ruptura con Jakob Von Plessen y un supuesto acercamiento al polista Facundo Pieres. Para dar por terminada la polémica, la conductora subió una publicación familiar a su cuenta de Instagram junto a su pareja.

Junto a un emoji de corazón, Zaira Nara subió una foto junto a sus hijos y su marido. A su vez, Jakob Von Plessen compartió exactamente la misma postal.

Antes del mencionado emoji, la modelo había escrito: “Felices Pascuas para todos”. Sin embargo, luego para despejar las sospechas acerca de su situación sentimental, decidió optar por ilustrar la imagen familiar con un corazón.

En LAM, Yanina Latorre había asegurado que Nara y Pieres se conocieron en un asado, y que todavía no blanquean su relación. Sin embargo, Pía Shaw recibió un mensaje de Zaira refutando la versión. “Me pone que no está separada y que no fue a ningún asado. Nada que ver”.

Además, Zaira Nara expresó: “No voy a salir a desmentir cada cosa que dicen, pero esto es una falta de respeto a mi familia. Por favor, que desmientan esto. Lo niego totalmente”.